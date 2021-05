Vacances d’été : urgent, le gouvernement français demande d’adapter leurs congés pour se faire vacciner

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne une information complètement folle au sujet des vacances d’été. Par ailleurs, certains ne font même plus du tout confiance au gouvernement qui ne cesse de faire de nombreuses annonces assez contradictoires, et cela a encore pu se vérifier une nouvelle fois dans les dernières informations qui nous ont été communiquées en exclusivité.

Comme vous allez pouvoir le constater, il se pourrait bien que le gouvernement d’Emmanuel Macron prenne des décisions vraiment radicales pour cet été, même si pour le moment, rien n’a encore été décidé à ce sujet. En ce qui concerne les prochaines vacances pour cet été, celles-ci devraient par ailleurs être encore maintenues en fonction du calendrier de vacances scolaires.

À tous nos agriculteurs, transporteurs, transformateurs, distributeurs, aux familles de Rungis, à toute la « Ferme France » : vous nous avez permis de tenir. En ce 1er mai, nous vous célébrons. Vous faites la #FranceUnie. pic.twitter.com/OlUOTOIn1L — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2021

En revanche, on a pu entendre ces dernières heures une déclaration qui fait vraiment froid dans le dos, et cela ne risque pas de faire plaisir aux millions de français qui souhaitaient pouvoir partir bientôt en vacances dans la plus grande des sérénités !

Emmanuel Macron appelle tous les français à se faire vacciner, il se fait critiquer

Il y a tout juste quelques jours, c’est un tweet que l’on a pu voir de la part du président de la république qui n’a cessé de faire parler de lui. En effet, le chef de l’état Emmanuel Macron a décidé contre toute attente de prendre à nouveau la parole concernant la campagne de vaccination. En revanche, il ne s’attendait sans doute pas à ce que son tweet fasse autant de bruit, à l’heure où ce dernier se trouve dans une position très délicate.

Aucun créneau ne doit être perdu.

À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition.https://t.co/H6mJCiN6iG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2021

En effet, les prochaines élections présidentielles de 2022 devraient malheureusement donner beaucoup plus de fil à retordre pour Emmanuel Macron, qui aura beaucoup de difficultés à défendre son bilan. De plus, avec les toutes dernières annonces que l’on a pu découvrir concernant les vacances d’été, il se pourrait bien que le président de la république en personne soit contraint d’adapter ses décisions, sans quoi il pourrait faire face à une grosse vague d’impopularité dans tout le pays.

Au nouveau centre de vaccination Porte de Versailles à Paris : ici bientôt 2000 injections seront réalisées chaque jour. Les soldats du feu sont prêts ! pic.twitter.com/tQRi8UUlUC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2021

Une annonce sur la vaccination pendant les vacances d’été, les français doivent faire des efforts

Personne n’aurait pu imaginer que le gouvernement soit capable de faire une telle annonce dans les médias. En effet, il se trouve que certains français ont pu faire leur première dose récemment, mais à l’approche des vacances d’été, et notamment de la seconde dose qui pourrait intervenir pendant les mois de juillet et d’août, le ministre de la santé a tenu à faire un gros rappel à l’ordre hier dans la journée.

Olivier Véran a en effet déclaré que les français étaient obligés de se faire vacciner pour la seconde fois au même endroit que leur premier lieu de vaccination. Par conséquent, pour celles et ceux qui partent en vacances, ils devront obligatoirement se rendre à nouveau dans leur centre de vaccination si leur second vaccin est programmé pendant leurs congés.

Pour les millions de français qui n’avaient pas anticipé cela et qui pensaient pouvoir se faire vacciner sur leur lieu de vacances, c’est un gros coup dur ! Certains d’entre eux seront contraints malheureusement de revenir beaucoup plus tôt que prévu, car ils n’auront pas d’autre choix !