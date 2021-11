Vaccin anti-covid, quel délai peut-on observer entre la deuxième et la troisième dose ?

Malgré les nombreuses initiatives établies par les autorités françaises pour lutter contre le Covid-19, chaque jour, le nombre de cas ne cesse d’accroître. Pour freiner son expansion, les vaccins anti-covid constituent un véritable espoir. Quel délai peut-on alors observer entre ces différentes doses ?

Quel est l’intervalle de temps entre les vaccinations ?

En septembre, une campagne de vaccination intensifiée contre le nouveau coronavirus « pour les groupes à haut risque » a été lancée. Selon le ministère de la Santé, cette troisième dose de vaccin implique 5 millions d’individus âgés ou « à fort risque ». Pour une meilleure efficacité, il est important de respecter le délai entre les différentes injections. Ainsi, entre la deuxième et la troisième dose, il faudrait respecter le délai suivant :

Pour les personnes qui ont la priorité pour le vaccin de rappel, ils doivent recevoir la troisième dose 6 mois après la deuxième dose,

Pour les personnes recevant le vaccin Janssen (dose unique) pour la première fois, elles peuvent avoir une injection du vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) 4 semaines après la première injection,

Pour les personnes immunodéprimées, l’intervalle de temps entre la deuxième et la troisième dose doit être situé entre 3 et 6 mois.

Il est important de comprendre que : dès le 15 décembre, pour les personnes de plus de 65 ans et les plus vulnérables, une dose de rappel sera imposée pour bénéficier d’un pass santé.

Les infirmières et les professionnels de la santé doivent-ils recevoir obligatoirement une troisième dose ?

Dans son allocution du 9 novembre, le président français n’a pas annoncé que le pass santé dépendrait aussi de la dose de rappel pour le personnel soignant. Néanmoins, le directeur du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, a fourni mercredi des informations détaillées sur BMF TV-RMC. « Ce problème s’est posé naturellement (…). Le président ne l’a pas mentionné, mais le conditionnement du pass sanitaire à la troisième injection est une évidence pour eux à mon sens, mais aussi parce qu’ils sont en contact avec les personnes les plus vulnérables » à il déclaré.

Dans le communiqué de presse sur le rappel du vaccin anti-coronavirus diffusé le 6 octobre 2021, la Haute Administration de la Santé (HAS) a recommandé que ce rappel soit étendu à tous les professionnels qui soignent ou accompagnent des publics vulnérables.

Peut-on recevoir la troisième dose en même temps que le vaccin antigrippal ?

Afin d’éviter tout retard dans la vaccination contre la grippe et de simplifier le processus de vaccination, la HAS recommande de poursuivre la campagne de vaccination qui avait démarré le 22 octobre 2021 de vacciner contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière en même temps.

Pour tous les EHPAD et les établissements de santé qui sont déjà en possession du vaccin antigrippal, dès le 18 octobre, ils peuvent déployer la vaccination contre la grippe pour permettre une vaccination combinée contre la grippe et le Covid-19.