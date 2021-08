Vaccination contre la Covid-19 en France où en est-on réellement ?

En France, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s’est poursuivie tout l’été. L’objectif de 50 millions de premières vaccinations fixé par Emmanuel Macron fin août est quasiment atteint.

Depuis le début de cette année, une campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 a été menée par la France : les vaccins permettent ou ont pour but de réduire efficacement la forme sévère du coronavirus et de limiter la pollution et la propagation.

Ces arguments et incitations à la vaccination comme les pass santé ont finalement convaincu la plupart des Français, car plus de la moitié des Français sont désormais vaccinés. Le gouvernement s’est fixé un objectif de vaccination de 50 millions de personnes d’ici fin août au début de l’été. Retrouvez dans cet article toute l’actualité de la vaccination en France.

Combien de personnes en France ont reçu la première dose du vaccin contre le covid-19 ? Quelles régions ont le plus de vaccinations ?

Le lundi 30 août 2021, nous avons découvert le nombre de personnes ayant reçu leur première injection en France depuis le 27 décembre 2020, et le nombre de personnes totalement vaccinées. En effet, ce dimanche 29 août 2021 (données consolidées), 48 266 656 (+26 081) personnes en France ont pu recevoir au moins la première dose de vaccin contre le coronavirus, soit 71,90 % de la population française. 43 600 472 (+87 900) personnes ont été entièrement vaccinées, ce qui représente 65 % de la population.

Par ailleurs, Santé Publique France a souligné que dans certaines régions où les entrées Vaccin Covid ne sont pas exhaustives (notamment certaines DROM et IDF), les données sont sous-estimées, ajoutant que la Martinique, la Guadeloupe et les données de la Guyane sont regroupées.

Vaccination obligatoire

Toutes les personnes en contact avec des personnes vulnérables doivent être vaccinées. Ainsi, au plus tard le 15 septembre 2021, les personnes suivantes doivent être vaccinées :

Tous les salariés (y compris Personnel administratif, CLAT, CEGGID) ;

Les aides-domestiques qui travaillent avec des personnes affectées par l’APA ou le PCH dans le cadre de services domestiques ou en tant qu’employés d’employeurs individuels ;

Employés des entreprises de transport médical (y compris les taxis avec un accord) ;

Toutes les professions du CSP Livre IV, qu’elles aient été approuvées ou non, les employés (par exemple : secrétaires médicales, assistantes dentaires) qui utilisent des titres professionnels ;

Tous les élèves en bonne santé ;

SDIS-Pompiers (professionnels et bénévoles) ;

Personnel des services de santé au travail.

Les personnes présentant des contre-indications à la vaccination seront dispensées de vaccination obligatoire.

Les travailleurs qui n’ont pas été vaccinés doivent être vaccinés avant le 15 septembre 2021. S’ils ont déjà reçu la première dose du vaccin et que le résultat du test est négatif, ils peuvent même être vaccinés avant le 15 octobre 2021. Un certificat de vaccination leur sera alors délivré. Il sera vérifié à partir du 15 septembre 2021 pour voir si cela est effectivement mis en œuvre.