Vaccination contre la Covid-19 : plus de 40 millions de français complètement vaccinés !

La campagne de vaccination suit toujours son cours en France. Le pays a enregistré à ce jour plus de 40 000 000 de personnes vaccinées contre le virus. Un nombre inespéré il y a quelques mois avec la polémique sur l’efficacité ou non des vaccins. Les efforts du gouvernement ainsi que ceux des organisations humanitaires ont bien permis d’atteindre ces chiffres. Cependant, malgré ces statistiques encourageantes, certaines régions de l’hexagone restent en majorité sceptiques et hésitent à aller vers la vaccination.

Nombre de personnes vaccinées : quelques détails à retenir

Rappelons que la campagne de vaccination dès son entrée en vigueur a reçu un gros coup. Ceci malgré l’embarras du choix de vaccin proposé aux citoyens français. L’État français s’est procuré des vaccins provenant de quatre différentes industries pharmaceutiques. Il s’agit du Pfizer, de l’AstraZeneca, du Moderna et du Janssen. Chacun de ces vaccins présentait un taux d’efficacité dont aucun n’atteint les 100 %.

Le taux de vaccination en France n’a guère cessé d’augmenter. Débutée depuis le 27 décembre 2020, la campagne de vaccination a déjà touché près de ¾ de la population en ce début du mois de septembre. Sois environ 72 % d’entre eux. Notons qu’il s’agit de statistiques générales. Ainsi, en allant dans les détails, on distingue deux catégories.

Premièrement, il y a la catégorie de ceux qui n’ont reçu que la première dose de vaccin. Et deuxièmement ceux qui en ont reçu deux doses, c’est-à-dire qui sont totalement vaccinés. Concernant la catégorie de ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose, on dénombre plus de 48 millions de personnes, soit 72,50 % la population.

Concernant la catégorie des personnes entièrement vaccinées, on compte environ 44 millions de personnes, soit 66,50 % de la population. Des résultats qui ne seraient pas atteints sans des initiatives du gouvernement. Ce dernier a activement milité pour une vaccination plus accélérée de ses citoyens afin d’être au diapason des pays les plus vaccinés dans le monde.

Les efforts cadrés du gouvernement

La question de se vacciner ou pas inquiétait fortement les différentes couches de la société française. Artistes, journalistes, élus locaux, tout le monde s’était mis dans un débat qui divise. Une situation qui a entraîné une lenteur dans le processus de vaccination au début de l’année 2021. Les campagnes de sensibilisation n’auront fait qu’un léger effet pendant cette période.

Il aura fallu attendre les mois suivants pour remarquer une nette avancée de cette campagne de vaccination. Le taux a considérablement augmenté, présageant ainsi d’un net recul du virus dans le pays. Un changement de cadence qui n’aurait pas été sans des décisions radicales du gouvernement. Le 12 juillet dernier, le Président Emmanuel Macron a décidé d’étendre le pass sanitaire et de rendre obligatoire la vaccination des soignants.

Des choix forts qui ont systématiquement eu leur effet et permis d’atteindre les chiffres évoqués plus haut. La France est actuellement l’un des pays les plus vaccinés au monde. Elle est classée 14e devant des pays comme les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni. Cependant, la France a connu un léger ralentissement pendant cette période estivale. Une situation qui ne gêne en aucun cas le ministère de la Santé qui prévoit un nouveau rebond dans les jours à venir.