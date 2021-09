Vaccination contre la Covid-19 : plus de 70% de Français sont primo-vaccinés !

À l’instar de la plupart des pays européens, la France n’a pas été épargnée par la pandémie du coronavirus. Après plus d’une année de crise sanitaire marquée par des vagues meurtrières, la vaccination s’est finalement révélée comme la meilleure porte de sortie de cette catastrophe sanitaire. Même si en France, les campagnes lancées à cet effet ont connu des débuts assez mitigés, il est aujourd’hui question de se réjouir des bonnes statistiques enregistrées depuis quelques mois. Un nouveau cap vient d’être franchi.

La population française primo-vaccinée dépasse la barre des 70%

C’est la nouvelle qui réjouit tout le monde et qui fait plus encore espérer à un dégel rapide de la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19. En effet, la France a à présent plus de 70% de ses ressortissants qui ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Le pourcentage exact est de 74,9% de la population totale ce qui correspond à 50 472 072 personnes primo-vaccinées. Une statistique très satisfaisante quand on se rappelle encore des débuts de campagne poussifs de la vaccination contre le coronavirus dans l’hexagone.

Lancée en début d’année 2021, la campagne vaccinale avait au départ connu peu d’engouement de la part des Français. De quoi entraîner durant l’année une nouvelle vague meurtrière de la pandémie qui a contraint les autorités françaises à prendre les mesures qui s’imposaient. C’est ainsi que le pass sanitaire fut imposé dès le mois de juillet avec pour effet d’inciter considérablement les Français à aller se faire vacciner.

Le taux de population totalement vaccinée également en hausse en France

Selon les données publiées par Santé publique France, la tendance de l’augmentation est également observée au niveau de la population déjà totalement immunisée. Cette catégorie de personnes correspondant à ceux et celles qui ont déjà reçu leurs deux doses de vaccins requises est aujourd’hui de 72% soit 48 516 596 de femmes et d’hommes. Une autre bonne nouvelle qui rapproche la France petit à petit de son objectif d’atteinte de l’immunité collective.

Une campagne vaccinale réussie qui se fait ressentir dans les chiffres liés à la pandémie de la Covid-19

Plus que de simples statistiques, les pourcentages positifs observés au sujet de la vaccination ont un réel impact concernant le dégel progressif de la crise sanitaire liée au coronavirus en France. En effet, depuis plusieurs semaines, presque tous les indicateurs liés au virus sont à la baisse. De quoi rassurer aussi bien l’État français et les professionnels de santé que la population française en général qui attend depuis des mois un retour à la normale.

D’après les données recensées hier sur le plan national, le nombre de patients hospitalisés en raison de la pandémie est en baisse avec un écart d’environ 75 patients lorsqu’on le compare aux chiffres de mardi dernier. Il en est de même au sujet des nouvelles contaminations, des cas graves et décès liés à la Covid-19. Autant de motifs de satisfaction liés aux effets de la campagne de vaccination qui peut-être réussiront à convaincre ceux et celles qui sont encore sceptiques sur le sujet.