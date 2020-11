Vaimalama Chaves : La Miss France 2019 raconte sa vie amoureuse qu’elle voit comme une histoire de conte de fée !

L’amour donne des ailes dit-on souvent et ce n’est pas Vaimalama Chaves qui dira le contraire. En couple depuis quelques mois déjà, la demoiselle est très heureuse dans les bras de Nicolas Fleury. Un bonheur qu’elle a tenu à partager avec ses abonnés Instagram sous forme de conte.

Une reine de beauté venue d’Outre-mer

Vaimalama Chaves est une personnalité publique française née à Papeete en 1994. A elle seule, elle cumule un grand nombre de professions et de titres de beautés. Elle est une musicienne, chanteuse, mannequin et auteure-compositrice. Elle deviendra plus tard la 89è reine de beauté grâce à son sacre de Miss France en 2019. Mais avant de conquérir la France, elle a d’abord été Miss Tahiti en 2018. Cependant, la belle brune à qui tout sourit n’a pas tout eu sur un plateau d’or.



Issue d’une famille recomposée, Vaimalama Chaves a eu une vie très mouvementée dans son enfance. Elle était obligée de vivre entre deux villes tahitiennes à savoir : Mahina et Faa. Après son baccalauréat, elle a immigré en France pour continuer ses études. Une bataille qui n’a pas été de tout repos. Elle essuyait les moqueries de ses amies car elle était assez grosse. A l’âge de 18 ans, elle s’est mise au sport en s’imposant un régime alimentaire strict pour reprendre de la splendeur. A 23 ans, le résultat frôle la perfection. Elle avait perdu plus d’une vingtaine de kilos. Aujourd’hui, la réussite de la jeune femme ne se limite pas qu’à sa vie professionnelle. Sa vie amoureuse est en plein essor et elle ne le cache pas !

Une romance à l’eau de rose vécue par Vaimalama Chaves

A 26 ans, Vaimalama Chaves a déjà connu l’amour. Elle est en couple avec le champion du monde en équipe de cyclisme Nicolas Fleury. Elle vit le bonheur et a décidé d’en faire part à ses abonnés par une histoire en trois parties. La première partie a été dédiée à sa vie et la seconde à la nuit de sa consécration. La troisième partie quant à elle décrit l’idylle vécue par les deux tourtereaux.

Vaimalama Chaves a d’abord peint la personnalité de son homme. Elle l’a traité d’ « aventurier » et de « passionné de folies des randonnées ». Ensuite elle a souligné que c’est son prince qui lui a appris la natation. Après quelques phrases remplies de tendresse, elle a fini par parler de son rêve. « Je rêve de m’en aller avec mon aventurier pour conquérir Paris sous, un ciel, qu’il soit bleu ou gris » a écrit la Miss France 2019. Elle a fini par boucler son histoire en parlant de transformer le champ de Mars « en champ de fleuri ». La déclaration de Vaimalama Chaves a fait pleuvoir de nombreux commentaires.

Une photo tout aussi romantique que la déclaration

Vaimalama Chaves a insisté sur le fait qu’elle se sent prête à braver le monde avec son chéri. Une affirmation qui prouve à quel point les deux amoureux tiennent l’un à l’autre. Un tel degré d’amour n’a pas laissé les abonnés insensibles. Il y a eu un grand nombre de commentaires. On peut juste retenir que les internautes souhaitent le bonheur à la diva et son prince Nicolas Fleury.

L’histoire contée par Vaimalama Chaves a été précédée d’une superbe photo romantique. On peut y apercevoir le champion du monde et l’ancienne Miss 2019 se regardant dans les yeux. Ce regard tout aussi passionné que tendre se faisait devant la tour Eiffel. De quoi prouver que les deux tourtereaux sont réellement à la conquête de Paris !