Vaimalama Chaves très amoureuse : l’ancienne Miss France dévoile son chéri !

Vaimalama Chaves, l’ex-miss France qui s’est toujours montrée discrète, a dévoilé un beau cliché de son amoureux.

Depuis quelque temps, la jeune femme de vingt-cinq ans semble vivre un bonheur parfait. On dirait bien que l’amour lui donne des ailes. L’ancienne miss France désormais libérée de ses fonctions n’est certainement plus un cœur à prendre. On la connait pour sa grande discrétion notamment en ce qui concerne sa vie privée. Même si la jeune femme est en couple depuis plusieurs mois déjà, ce n’est que très récemment qu’elle a partagé quelques photos de celui qui fait battre son cœur. Ses fans ont l’air d’être contents pour elle. On vous en apprend plus dans cet article.

Une histoire qui ne date pas d’aujourd’hui

Nul ne savait si la jeune femme avait quelqu’un dans sa vie, du moins, jusqu’à très récemment. C’est sur son compte Instagram que l’ex-Miss France a dévoilé qu’elle avait déjà trouvé l’élu de son cœur. Cela aura certainement frustré bien des concurrents. Cependant, la jeune femme n’a de regard que pour ce mystérieux inconnu.

Les rumeurs ont commencé à s’intensifier à partir du 23 mai dernier. C’est ce fameux jour que tout a commencé après que la jolie brune ait partagé un cliché plutôt énigmatique sur son compte Instagram. C’était une photo assez sidérante puisqu’on ne voyait que deux ombres. Celui de la jeune femme et d’un homme qui apparemment lui a volé son cœur.

Les deux marchaient côte à côte, avec la jeune femme qui portait sur son dos ce qui semble être une housse de guitare, tandis que le jeune homme trainait son vélo. Ce n’est qu’un mois plus tard que l’ancienne reine de beauté a officialisé sa relation en partageant une nouvelle photo d’elle et son chéri au cœur de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. On voyait les deux tourtereaux s’embrasser, bien qu’ils portaient des masques.

Les photos se sont ainsi succédées jusqu’à celle où elle était à la mer azur à Bora Bora. On la voyait fermement agrippée à son chéri, le visage souriant. La jolie brune de 25 ans semble nager dans le bonheur aux côtés de celui qui partage désormais sa vie.

Une idée de l’identité de son amoureux ?

La discrétion de la jeune femme sur le plan amoureux de sa vie a toujours sidéré plus d’un de ses fans. Si après avoir partagé ses photos, plusieurs de ses abonnées la félicitaient pour son couple, certaines de ses amies, dont l’ex-miss France Malika Ménard, Camille Cerf et Eva Colas étaient très contentes pour son bonheur.

Elle s’est finalement décidée à parler de sa vie amoureuse. Cependant, elle a pris le soin de ne pas réellement dévoiler le visage de son chéri, du moins, pas en entier. Elle n’en a pas dit plus sur son sujet non plus. Nul ne sait de qui il s’agit, sa profession, etc.

On se souvient que trop impatients, les internautes n’ont pas hésité à lui poser des questions sur celui avec qui elle partage sa vie. Tout ce qu’elle a révélé c’est que cet homme dont elle est amoureuse a autrefois été son garde du corps. Ce dernier n’est pas une célébrité. Toutefois, la jeune femme a affirmé que la relation qui les liait est très sérieuse et que son homme aurait même déjà rencontré tous les membres de sa famille. Les internautes lui ont donc souhaité tout le bonheur du monde.