Valérie Bègue : elle dévoile une photo de sa fille pour son 8ème anniversaire !

La fille de la célèbre Miss France 2008 est née de sa relation avec le nageur français, Camille Lacourt. Le couple a vécu plusieurs années ensemble avant de se marier en 2013 et rompre en 2016. Toutefois, les deux ex entretiennent des bons rapports pour assurer une meilleure éducation à leur fille Jazz.

Valérie dévoile un rare cliché de Jazz pour ses 8 ans

Le samedi 20 octobre 2012, les fans de l’ex-Miss France étaient ravis d’apprendre qu’elle avait accouché une petite fille du prénom de Jazz. Cet heureux événement s’était produit à Marseille où le champion du monde de natation s’entraînait. La nouvelle au sujet de la grossesse de Valérie Bègue avait été divulguée quelques jours avant les jeux Olympiques de Londres permettant à Camille Lacourt de briller pendant la compétition. Pour célébrer les 8 ans de Jazz, la reine de beauté a dévoilé un rare cliché de sa fille qui n’a laissé aucun de ses admirateurs indifférents. Élue Miss Réunion en 2007 et Miss France l’année d’après, Valérie Bègue est devenue populaire sur les réseaux sociaux et ne manque pas de partager avec les abonnés de son compte Instagram, les moments importants de son quotidien.

Même si les parents de Jazz ne partagent plus leur vie ensemble, ces derniers font tout ce qu’ils peuvent pour assurer le bien-être de leur fille. Comme c’est le cas chaque année depuis la naissance de sa fille, l’ancienne Miss a rendu un vibrant hommage à Jazz pour ses huit ans. Désormais en couple avec George Yates, la jeune femme vit un véritable bonheur aussi bien dans sa relation amoureuse qu’avec sa fille. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille, la reine de beauté de 35 ans s’est contentée d’une photo spéciale accompagnée d’un « 8 » en légende de son cliché. En effet, la compagne de George Yates a dévoilé une photo d’elle avec sa fille, on dirait des sosies. On aperçoit la moitié du visage de Valérie ainsi qu’une partie du visage de Jazz et les internautes n’ont pas manqué de souligner la ressemblance entre les deux.

Valérie Bègue heureuse dans sa nouvelle relation

C’est en 2016 que Valérie Bègue et Camille avaient décidé de mettre un terme à leur histoire d’amour. Chacun des deux a retrouvé l’amour et sont néanmoins restés en bon terme pour le bien de Jazz. Le 26 septembre dernier symbolisait la date de naissance de la Miss France 2008 et celle-ci avait profité pour rendre officielle sa relation avec George Yates, son nouveau compagnon. Il s’agit du directeur en charge des relations stratégiques de We Work qu’elle a rencontré il y a quelque temps déjà. La jeune femme avait décidé de jouer la carte de la discrétion depuis qu’elle avait rompu avec le père de sa fille et ne s’était pas affiché publiquement avec un homme jusqu’à ce qu’elle dévoile l’identité de celui avec qui elle partage désormais sa vie. Les followers de Valérie étaient heureux d’apprendre cette bonne nouvelle et lui avaient adressé de nombreux messages de félicitations. De son côté, le nageur professionnel de 35 ans refait sa vie avec Alice Detollenaere.

Il faut dire que Valérie, la 78e Miss France n’a pas vu ses rêves professionnels se réaliser comme elle l’avait souhaité. Après avoir posé topless dans Entrevue, la mère de Jazz avait connu un véritable enfer. Une polémique qui avait entrainé sa destitution, se faisant remplacer par Laura Tanguy qui était deuxième dauphine, alors qu’elle s’était excusée. Après avoir enduré cette période sombre de sa vie professionnelle, elle mène une vie privée plutôt heureuse aux côtés de son nouveau compagnon et de sa fille Jazz.