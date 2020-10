Valérie Bègue : en couple, elle publie une photo d’elle avec son nouveau compagnon !

La récente publication de Valérie Bègue, s’embrassant avec ce mystérieux jeune homme est une confirmation de leur relation. La jeune femme qui semble avoir trouvé l’amour, ne se confie pas suffisamment au sujet de son nouveau chéri.

Valérie Bègue s’affiche avec son nouveau compagnon

La 78ème Miss France qui a passé trois ans de mariage avec Camille Laccourt, vient d’officialiser son idylle avec son nouveau copain. La jeune femme de 35 ans faisait déjà parler d’elle en juillet dernier après avoir publié une photo sur son compte Snapchat où elle faisait un baiser à son nouveau compagnon. Ce weekend encore, elle a partagé une photo d’elle avec ce dernier en train de s’embrasser. Valérie a été élue Miss Réunion en 2007 et Miss France l’année suivante. Depuis ce temps, la mère de Jazz Laccourt serait devenue l’une des Miss de l’Hexagone les plus emblématiques d’autant plus qu’elle a fait l’objet de plusieurs critiques. En effet, l’ancienne Miss France a été au cœur d’une polémique à cause de ses clichés où on l’apercevait dénudée dans le magazine Entrevue. Ces photos qui avaient fait tant parler, avaient provoqué la colère de l’ex-présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay.

Une période difficile pour l’ex-compagne de Camille Laccourt, qui a toutefois gardé son titre. S’étant lancée dans une carrière d’animatrice à la télévision et à la radio, cette jeune femme ambitieuse s’est également essayée dans le secteur du cinéma. Très discrète depuis sa séparation avec le père de son enfant, Valérie Bègue parle très peu de sa vie sentimentale. Le 26 juillet dernier, les fans de l’ancienne Miss France ont été surpris de voir une photo la montrant avec un inconnu qu’elle embrassait au niveau de la joue. En légende de sa publication sur Instagram, elle avait écrit « love ». Ce post qui avait suscité plusieurs réactions sur la toile, ne faisait plus aucun doute auprès des abonnés de sa page qui avaient tout de suite su que c’était son nouvel amoureux.

Valérie Bègue, officialise sa relation avec Georges Yates

Il faut dire que ce samedi 26 septembre, représentait un jour important pour Valérie Bègue car elle a fêté son 35ème anniversaire. Depuis sa rupture en 2016 avec le quintuple champion du monde de nage, l’ex-Miss s’est fait oublier pendant un bon moment jusqu’à ce qu’on la revoie s’afficher avec un mystérieux inconnu en fin juillet dernier. Ce samedi, alors qu’elle nageait dans le bonheur, elle en a profité pour partager un cliché romantique avec son nouveau compagnon sur son compte Instagram. Une manière pour la jeune femme de rendre officielle sa relation avec ce dernier qu’elle embrassait sur la bouche sous le soleil dans un magnifique lieu au Portugal. Celui dont l’identité est restée jusqu’ici inconnue, est le directeur des relations stratégiques de We Work, une société de mise à disposition de services et locaux pour le coworking. Ce dernier, connu sous le nom de Georges Yates, serait l’heureux élu du cœur de la jolie brune.

Valérie et Camille Laccourt ont passé près de 6 ans de vie commune, donnant ainsi naissance à la petite Jazz. Après leur séparation en 2016, le sportif qui n’a pas mis trop de temps avant de trouver l’amour, s’était mis ensemble avec Alice Detollenaere, celle qui a remporté le titre de Miss Bourgogne en 2011. Le nageur, qui a visiblement un faible pour les Miss, file le parfait amour avec cette dernière. De son côté, Valérie Bègue qui a eu du mal à se remettre de cette rupture, a pris son temps avant de dévoiler son nouveau chéri. Les fans de la 78ème Miss France n’ont pas manqué de la féliciter tout en lui souhaitant le meilleur dans sa nouvelle relation.