Valérie Bègue : très en colère contre Jean-Luc Reichmann, elle le qualifie de raciste !

Les 12 coups de midi serait sans doute l’un des programmes les plus regardés par les français. Présentée depuis 2010 par le célèbre animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann, cette émission fait régulièrement parler d’elle.

La question qui fait polémique dans l’émission de Jean-Luc Reichmann

Dans sa production du 24 octobre, le présentateur de ce programme aurait posé une question controversée qui n’a pas laissé plusieurs téléspectateurs indifférents ainsi que l’ancienne Miss France Valérie Bègue. Valérie qui a récemment fêté les huit ans de sa fille Jazz ne rate pas une occasion pour faire parler d’elle. La jeune femme qui vit des moments inoubliables depuis quelques mois aux côtés de George Yates n’a pas voulu laisser passer cette question jugée raciste qu’aurait posée Jean-Luc Reichmann. La Miss France 2008 est actuellement occupée par les préparatifs du mariage de son frère sur l’île de la Réunion. Ayant pris connaissance de ce qui se dit actuellement sur la toile, elle n’a pas manqué de manifester sa colère contre le présentateur des 12 coups de midi.

Voir cette publication sur Instagram Summer is coming Merci Pat et @raphaelepersiaux Une publication partagée par Valérie Bègue (@valerie.begue) le 3 Juil. 2017 à 1 :11 PDT

Sur le plateau de la célèbre émission ce 24 octobre, le mari de Nathalie Lecoultre a balancé la question suivante « A quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ? », face à la difficulté de répondre à une telle question où le candidat Clément devait choisir entre « leur onzième doigt » ou « leur ongle très long », ce dernier avait plutôt opté pour le premier choix qui était une mauvaise réponse dans les 12 coups de midi où la vraie réponse était « les ongles très longs ». Les explications ont même été donnée par Isabelle Benhadj, la dénommée Zette qui a fait savoir que cet élément qui caractérise les Réunionnais proviendrait des chinois car cet ongle plus long les aidait à récupérer du chanvre. Loin de s’arrêter là, cela s’est suivi d’une anecdote.

La réaction de Valérie Bègue sur les réseaux sociaux

Originaire de la Réunion, la célèbre Miss France ne voit pas les choses comme Jean-Luc Reichmann et aurait décidé de réagir par rapport à cette question qui a créé une véritable polémique sur la toile. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle a choisi de s’exprimer sur son compte Instagram où elle a posté deux photos qui démontrent à suffisance son mécontentement au sujet de cette question et surtout des explications faites par la suite. En légende de ces clichés, on peut lire « Honteux ! Vous êtes sérieux ? », poursuivi de « Un exemple tristement banal de racisme » tout en mentionnant le nom du présentateur ainsi que la chaîne TF1. Celle qui n’a pas manqué d’indiquer qu’elle était fière d’être issue de cette partie de la France a reçu le soutien de plusieurs internautes de sa page.

Après avoir été fortement relayée sur la toile, cette question a également été dénoncée par l’Union des Étudiants Réunionnais au CSA. Déterminé à donner une bonne leçon à l’équipe de production des 12 coups de midi, le président de ladite association aurait entrepris de déposer une plainte contre ces derniers auprès du procureur de la république. C’est une affaire qui reste à suivre. Valérie Bègue a été élue en 2007, Miss Réunion et reste très attachée à son île natale. L’ex-compagne du nageur Camille Lacourt y passe généralement ses vacances d’été en compagnie de sa fille. Il n’en fallait pas plus pour provoquer sa colère sur les réseaux sociaux que de parler d’un trait qui caractérise les habitants de ce département. Les 12 coups de midi est au cœur de l’actualité ces derniers mois avec la participation de plusieurs jeunes candidats comme Paul, Léo et bien d’autres qui auraient marqués les téléspectateurs de cette émission.