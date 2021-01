Valérie Benaïm : gros scandale, elle répond concernant les rumeurs de son départ de TPMP qui serait imminent !

Alors que les scandales sont de plus en plus nombreux sur les émissions de Cyril Hanouna, que cela concerne aussi bien Touche Pas à Mon Poste que Balance ton Post le jeudi sur C8, c’est également une autre polémique qui tourne autour du web depuis plusieurs jours concernant une chroniqueuse très appréciée par les internautes : il s’agit bel et bien de Valérie Benaïm !

Présente depuis plusieurs années aux côtés de l’animateur phare de C8, Cyril Hanouna, il se pourrait bien que l’on assiste à la dernière saison où Valérie Benaïm soit bien présente sur l’antenne de C8.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que certains chroniqueurs décident de quitter TPMP du jour au lendemain, mais cela sera-t-il vraiment le cas de la chroniqueuse qui est fidèle à Cyril Hanouna depuis de nombreuses années maintenant ?

Cyril hanouna ou Valerie Benaim pour l'animation de #APOAL Faites vos choix en commentaire ⬇️ pic.twitter.com/4StKaGCDy0 — LE SHOW BIZ DE LA TV 📺 (@leshowbizdelatv) September 4, 2020

Valérie Bénaïm : va-t-elle quitter Touche Pas à Mon Poste pour rejoindre une autre émission ? Les internautes sont inquiets !

Voilà une réponse que les internautes les plus fidèles de l’émission de Cyril Hanouna attendaient avec la plus grande impatience. En effet, ces derniers sont très friands des dernières nouvelles croustillantes de l’animateur phare de la chaîne et de ses chroniqueurs. Ce n’est pas un hasard si, comme on peut le constater, les statistiques de ses émissions sont toujours aussi importantes car la polémique n’est jamais bien loin de l’émission TPMP !

Récemment, des internautes ont pu penser que la chroniqueuse Valérie Benaïm pourrait très bientôt quitter Touche Pas à Mon Poste. Après d’autres chroniqueurs comme par exemple Camille Combal ou encore l’humoriste Jean-Luc Lemoine, cela serait la douche froide pour Cyril Hanouna qui devrait se trouver contraint de trouver de nouveaux chroniqueurs pour son émission afin de conserver les bonnes audiences de celle-ci !

🚨Suite aux déclarations de Valérie Benaïm sur Freeze Corleone, un débat face à un fan de l’artiste va être organisé ce soir sur TPMP pic.twitter.com/IUTIa6JheL — RAPLUME (@raplume) September 21, 2020

C’est donc sur le plateau de TPMP que Valérie Bénaïm a décidé de répondre aux plus folles rumeurs que les internautes ont diffusé sur le web. En effet, au lieu de laisser parler les téléspectateurs, celle-ci a décidé de répondre directement afin que les internautes ne se fassent pas de fausses idées !

Les internautes sont très inquiets par son éventuel départ et ne voudraient pas la voir partir pour une émission concurrente : cela pourrait également attirer les foudres de Cyril Hanouna qui pourrait très bien ne pas apprécier la situation !

#APOAL ça commence maintenant ! Je suis tellement tellement impatiente ! Hâte de vivre cette aventure avec les candidats, hâte de batailler avec le banquier 😉 À tout de suite pour la 1 ère du vendredi !!!! 🥳🤩 (photo

Mat Ninat/studio canal+C8) pic.twitter.com/8Trd0f4FhF — Valerie Benaim (@BenaimValerie) September 4, 2020

Valérie Bénaïm : elle balance tout, voici sa réponse concernant les rumeurs les plus dingues que l’on a pu lire sur le web !

En cette fin de semaine, Valérie Bénaïm a décidé de tout balancer concernant sa participation aux émissions de TPMP. Dans la presse people de cette semaine, on a en effet pu lire que Valérie Bénaïm serait en train de négocier son départ de C8 « en douceur » avec Cyril Hanouna et son équipe.

Mais visiblement, il n’en est rien et cela n’a pas du tout plu à Valérie Bénaïm qui s’est empressé de répondre en plein direct ! Elle a donc affirmé que ses relations sont toujours aussi bonnes avec l’animateur de C8 et que son départ n’est pour le moment pas d’actualité !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la première heure et faire taire toutes les mauvaises langues qui ont pu diffuser de fausses rumeurs concernant le départ de Valérie Bénaïm de TPMP. Bien que la chroniqueuse ait répondu très clairement aux rumeurs, certains n’en démordent pas et pensent que l’on ne devrait plus la voir à l’antenne très prochainement…