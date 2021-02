Valérie Benaïm fait une énorme annonce : elle va lancer sa propre chaîne de médias et déclenche une guerre !

C’est un gros choc que tous les plus grands fans de Touche Pas à Mon Poste, et on ne sait pas encore exactement quelles seront les conséquences de cette décision incroyable de Valérie Bénaïm, que l’on retrouve depuis des années aux côtés de Cyril Hanouna sur la chaîne C8.

En effet, la chroniqueuse a été présentatrice pendant de nombreuses années à la télévision et notamment sur TF1 par le passé, où elle a eu l’occasion de présenter des émissions assez mythiques dont les plus vieux se souviennent encore très bien !

Mais en ce début de mois de février, la chroniqueuse est de retour et compte bien faire parler d’elle en prenant une décision assez radicale…

Valérie Bénaïm prend une décision qui va tout changer : découvrez son annonce sur les réseaux sociaux !

Personne ne s’attendait à ce que Valérie Benaïm fasse une telle annonce et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a pris tout le monde de cours ! En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein et que nous nous apprêtons tous à vivre un troisième confinement qui pourrait être une grosse catastrophe pour l’économie française et européenne, Valérie Bénaïm, que l’on retrouve habituellement dans Touche Pas à Mon Poste sur C8, a voulu encore une fois se démarquer.

Il faut dire que par le passé, cette dernière n’a jamais hésité une seule seconde à prendre la parole et à dire haut et fort ce qu’elle pensait même si cela ne plait pas toujours à certaines personnes. On se souvient notamment de ses prises de paroles il y a tout juste quelques mois, où elle avait vivement réagi suite aux propos d’un rappeur français qu’elle avait jugé tout simplement insoutenable !

Et encore récemment c’est à la sortie du plateau de Touche Pas à Mon Poste qu’un téléspectateur s’en est directement pris à la chroniqueuse Valérie Benaïm qui a vécu alors une terrible agression à laquelle elle ne s’attendait vraiment pas. Mais ne voulant rien laisser passer, la chroniqueuse de TPMP avait alors porté plainte et le jugement a par ailleurs été rendu il y a tout juste quelques jours avec un dénouement heureux pour Valérie Benaïm. Pour le mois de février, celle-ci peut donc continuer sur de grands projets, et non des moindres…

Valérie Bénaïm lance sa propre chaîne : est-ce une façon de concurrencer Cyril Hanouna et TPMP ?

Et si Valérie Benaïm voulait faire une concurrence directe à Touche Pas à Mon Poste, l’émission dans laquelle elle est chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna ? C’est une question que se pose de plus en plus d’internautes suite à la grosse annonce de la chroniqueuse sur les réseaux sociaux.

En effet, il y a tout juste quelques heures, Valérie Bénaïm a annoncé contre toute attente qu’elle allait lancer sa propre chaîne ! Avec des programmes alléchants qu’elle a d’ores et déjà pu annoncer sur Instagram notamment, on imagine que cela risque de faire beaucoup de bruit autour d’elle. Bien que tout le monde se demande si elle pourra continuer à travailler aux côtés de Cyril Hanouna, il va falloir être patient pour avoir une réponse définitive.

Il y a quelques jours, c’est un magazine people qui affirmait en effet que Valérie Benaïm était en train de vivre ces derniers jours à l’antenne aux côtés de Cyril Hanouna. Mais comme elle l’a annoncé en plein direct, ses rapports avec l’animateur sont excellents !