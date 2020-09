Valérie Benaïm : quand elle présente « À prendre ou à laisser » sur C8 , elle fait grimper les audiences !

Le casse-tête de C8

Cyril Hanouna a décidé de relancer l’émission À prendre ou à laisser sur C8. Alors que l’émission fut présentée par Arthur sur TF1 il y a quelques années, cette nouvelle version a su gagner l’attention des téléspectateurs (du moins à ses débuts). Le présentateur de TPMP a ajouté sa touche personnelle dans l’émission en remplaçant le nom des régions par un surnom. Inondés par la nostalgie de l’émission d’Arthur, de nombreux téléspectateurs ont été scotchés devant chaque diffusion de l’émission.

Pourtant, depuis la rentrée, l’audience est en chute libre. Après le passage de la nostalgie et de la passion des retrouvailles, les téléspectateurs ne sont plus emballés par l’émission. La chaîne a donc effectué quelques changements pour augmenter son audience. Alors que le jeu des boîtes passait à 20 h 40, l’émission de vendredi 18 septembre a été reprogrammée à 18 h 30.

Des changements que la chaîne a opérés afin de profiter du pic d’audience du weekend. Un choix qui a porté ses fruits parce que l’audience de la chaîne entre 18 h 43 et 19 h 18 était de 272 000 (4 ans et plus) soit 2,2 % de PDA, alors qu’il y a une semaine, elle était de 133 000 soit 1,3 % de PDA. Des chiffres qui peuvent être décevants pour la chaîne et Cyril Hanouna. Initialement, l’émission a su séduire plus de 670 000 téléspectateurs le 31 août 2020 et 815 000 le lendemain.

Même si la chaîne a déjà apporté quelques modifications dans la programmation de l’émission (Valérie Benaïm présente le jeu des boîtes chaque vendredi), l’audience est encore à la traîne. La chaîne peine à rivaliser avec ses concurrents comme la RMC ou ceux du groupe M6.

La hausse de l’audience de ce vendredi était sûrement due à la vague de tweets avec le hashtag #apoal. Les internautes ont suivi de près la performance d’Alino, un jeune papa, qui a pu remporter 8 000 € et a partagé le gain avec l’association « Sourire à la vie ».

Le suspense a été à son comble pendant toute l’émission. Quand le banquier a proposé 8 000 € pour la boîte d’Alino, Valérie Benaïm lui a conseillé d’accepter l’offre. Le participant a accepté le deal avant de savoir que sa boîte ne contenait que 0,05 €. Un choix payant qui lui a valu les félicitations de nombreux twittos. Malgré tout, l’émission a été la cible de nombreuses critiques des internautes. Ils ont estimé que le jeu était truqué et qu’il est impossible de remporter le grand pactole. En tout cas, toutes ces discussions et ces débats ont poussé les téléspectateurs à regarder l’émission jusqu’à la fin. Reste à C8 donc de savoir si la hausse de l’audience était due à cette vague de tweets, à la reprogrammation ou à Valérie Benaïm.

La chaîne a pourtant décidé de supprimer l’émission du vendredi pour laisser place à l’émission TPMP ouvert à tous avec Benjamin Castaldi. Ce changement commencera le 9 octobre prochain dont le but était d’augmenter l’audience de la chaîne surtout le vendredi soir. Le jeu des boîtes avec Cyril Hanouna ne passera plus que du lundi au jeudi. Une diffusion qui laisse encore planer le doute quant à la survie de cette émission.

Valérie Benaïm, cible de nombreuses critiques

Malgré le gain d’audience de l’émission du vendredi 18 septembre, Valérie Benaïm a été la cible de plusieurs discussions sur Twitter. Certains l’ont critiqué pour sa réaction quand elle a essayé de convaincre Alino d’accepter la proposition du banquier. D’autres ont critiqué sa façon de présenter l’émission. « En plus d’être nulle, Valérie Benaïm force le participant à accepter la proposition du banquier », souligne un internaute vexé par les propos de la présentatrice.