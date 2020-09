Valérie Bénaïm (TPMP) : La chroniqueuse réagit à la polémique du rappeur Freeze Corleone ! Elle est au bord des larmes !

C’est au bord des larmes que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste Valérie Bénaïm a tenu à prendre la parole ce 17 septembre 2020 sur le plateau de TPMP. Le sujet était brûlant, et concernait les textes du rappeur Freeze Corleone, qui étaient tellement infectes, qu’ils ont suscité une enquête de la part du gouvernement français !

On l’a appris ce jeudi 17 septembre 2020, une enquête a été ouverte sur le rappeur Freeze Corleone, après que les paroles de ses chansons, aient été dénoncées par la LICRA. Il s’agit de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme.

A post shared by COMPTE FAN FREEZE CORLEONE (@freezecorleonecrew667) on Sep 14, 2020 at 1:27pm PDT

View this post on Instagram

Depuis, le gouvernement français a saisi la justice puisque le dernier album du rappeur de 28 ans qui est sorti ce 11 septembre 2020, comporte des textes antisémites et négationnistes. L’enquête porte sur une « provocation à la haine raciale » et aussi « injure à caractère raciste » de la part de Freeze Corleone.

Il faut savoir qu’environ 50 députés ont appelé à ce qu’il y ait des sanctions contre ce rappeur. Ils se seraient sentis : « profondément choqués des propos absolument détestables antisémites et négationnistes tenus par Freeze Corleone ». « Ce dernier fait ouvertement l’apologie du nazisme et l’éloge du terroriste Mollah Omar ».

D’ailleurs, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, a accusé le jeune homme de faire l’ « apologie du nazisme et d’antisémitisme ». Toutefois, il n’y a pas que dans le monde politique que les textes de Freeze Corleone ont choqué.

Pour une fois sur Touche pas à mon poste, tout le monde était d’accord sur le sujet. Valérie Bénaïm qui s’est sentie vraiment touchée, a voulu répondre aux « immondices » proférées par le rappeur.

Apologie du nazisme et antisémitisme… Ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l’Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D’ores et déjà, j’appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. https://t.co/oKT645QejN

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 16, 2020