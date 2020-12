Valérie Bénaïm (TPMP) menacée par des antisémites : elle obtient enfin gain de cause contre son détracteur !

L’année 2020 aura été assez difficile à vivre pour Valérie Bénaïm, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste emblématique. En effet, si on peut la voir resplendissante aux côtés de Cyril Hanouna sur C8, le quotidien de l’animatrice n’est pas toujours des plus simples…

Valérie Bénaïm (TPMP) victime d’antisémitisme, elle réagit face à la situation complètement insoutenable !

Il y a des sujets sérieux avec lesquels on ne rigole pas ! En effet, les actes antisémites se sont multipliés récemment sur les réseaux sociaux, avec des déclarations choquantes de certains anonymes qui ne se privent pas pour dire tout le mal qu’ils pensent de certains sans penser qu’ils peuvent être atteints par les autorités françaises. Il faut dire qu’avec la crise de la COVID19 de l’année 2020, les manifestations publiques ont fortement diminué dans le monde physique, mais ce n’est pas le cas dans le monde digital.

Ainsi, cette année, on a pu voir la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste réagir vivement contre les actes antisémites dont elle est victime, avec parfois un franc parler qui n’a pas toujours plus à certains. Au mois de septembre, il y a tout juste quelques mois, Valérie Bénaïm avait été prise à partie avec de nombreuses insultes mais également des menaces antisémites.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V Benaim (@valerie.benaim)

Ce n’est malheureusement pas la première fois pour la chroniqueuse qui avait déjà subi par le passé des menaces sur les réseaux sociaux. Mais c’est devant les studios de la chaîne C8 que les choses ont dégénéré ! Un homme a en effet fait irruption pour agresser la chroniqueuse et dire vouloir « en découdre avec les juifs« . Des propos d’une rare violence que personne ne peut soutenir ! Valérie Bénaïm avait alors décidé de réagir et c’est alors que l’homme avait été placé en garde à vue sans plus attendre ! De quoi calmer certains détracteurs qui voudraient en profiter…

Valérie Bénaïm (TPMP) : le verdict est tombé et elle obtient enfin gain de cause !

C’est en cette fin d’année que l’histoire de la chroniqueuse a refait parler d’elle. En effet, si à l’époque son agresseur avait été placé en garde à vue à Boulogne-Billancourt au commissariat pour s’expliquer, les événements ne se sont pas arrêtés là. C’est sur le site du journaliste Jean-Marc Morandini que l’on a pu avoir enfin le fin mot de l’histoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V Benaim (@valerie.benaim)

En effet, on a pu apprendre que l’agresseur serait âgé de 33 ans. Après un jugement rendu cette semaine par le tribunal de Nanterre qui n’a pas tardé à prendre en charge cette affaire, on a pu apprendre qu’il a été condamné à deux mois de prison avec sursis. Espérons que cela ne donne pas de nouvelles idées à d’autres qui voudraient agresser des personnalités françaises. Car comme le soulignait Valérie Bénaïm dans ses déclarations sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste (et notamment après avoir écouté les paroles du rappeur Freeze Corleone), c’est l’humanité toute entière qui est touchée quand on s’attaque à une personne d’une communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V Benaim (@valerie.benaim)

L’agresseur de la chroniqueuse aurait toutefois déclaré à la barre avoir eu des propos déplacés. Même si pour lui, selon les termes rapportés, il s’agirait d’un simple malentendu, la justice en a décidé autrement. Chaque année, des gestes similaires sont punis par la loi française qui ne plaisante pas avec ces agressions qui ne sont malheureusement pas dans l’histoire ancienne du pays !