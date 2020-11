Valérie Damidot : amincie, elle publie une photo d’elle en mini short !

L’animatrice et actrice française a dévoilé sa nouvelle apparence sur son compte Instagram. En ces moments de confinement où plusieurs français ont tendance à reprendre des kilos, c’est le contraire chez l’ancienne star de M6.

Valérie Damidot fière de dévoiler sa nouvelle silhouette après avoir perdu 8kg

Les followers de Valérie Damidot ont été surpris d’apprendre qu’elle a perdu jusqu’à 8kg. Elle a publié un cliché d’elle en mini short où on peut l’apercevoir en train de poser fièrement devant un miroir. Il faut dire que la femme de Régis Viogeat est plutôt discrète depuis quelque temps. En plus de ses talents d’animatrice, la mère de famille de 55 ans a récemment fait une apparition sur TF1 sous son magnifique costume de la renarde dans le cadre de l’émission culte de la première chaine, Mask Singer. En effet, l’ex-animatrice de M6 a mis en œuvre ses talents de chanteuse et avait ébloui ses fans. Elle déclarait d’ailleurs être heureuse d’avoir pris part à cette compétition malgré son élimination précoce lors d’un entretien avec Télé 7 Jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par valérie damidot (@fan_damidot) le 15 Mai 2020 à 4 :35 PDT

Une fois de plus, Valérie fait parler d’elle sur les réseaux sociaux car elle aurait réalisé l’un de ses rêves, celui de perdre du poids. Celle qui présentait l’émission D&Co sur M6 a fait savoir aux abonnés de sa page qu’elle avait perdu huit kilos. Le 6 novembre dernier, la mère de Roxanne et Norman a fièrement affiché sa nouvelle silhouette que les internautes n’ont pas hésité d’apprécier. C’est un véritable exploit pour l’ancienne candidate de Danse avec les stars qui ne s’est pas empêchée de poser sur Instagram. Sur les deux photos en noir sur blanc que l’animatrice a dévoilées, on la voit en mini short jean moulant sur l’un de ces clichés.

Voir cette publication sur Instagram La seule fille que j’aime plus que ma mère Une publication partagée par valérie damidot (@fan_damidot) le 14 Avril 2020 à 3 :05 PDT

Elle pose sur Instagram et affole la toile

Elle a voulu mettre en valeur son nouveau corps plus aminci alors que sur l’autre photo, elle a simplement laissé entrevoir ses jambes plus affinées. En légende de ces photos, la compagne de Régis Viogeat a écrit « Remettre des shorts et des trucs courts c’est peut être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup!! Ça veut dire -8 kilos et je suis trop contente ». Elle s’est donc félicitée pour cette victoire. Cette nouvelle silhouette serait le résultat d’un rééquilibrage alimentaire et de quelques exercices physiques comme la pratique du vélo. Valérie n’a pas manqué de reconnaitre qu’elle n’aurait pas atteint ses objectifs si elle n’avait pas été encouragée par certains de ses proches, notamment sa fille Roxanne. Cette dernière a soutenu sa mère dans son combat de maigrir et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle n’a pas manqué de le reconnaitre.

En mai dernier, Valérie Damidot avait été reçu par le célèbre animateur de TF1 Camille Combal dans son émission Qui veut gagner des millions à la maison et cela fut une occasion pour le présentateur de s’intéresser à la vie de couple de l’animatrice de 55 ans. En effet, l’ex-présentatrice de M6 parle rarement de son compagnon pourtant elle partage sa vie avec ce dernier depuis près de dix-neuf ans. C’est en 2001 que les deux tourtereaux avaient fait leur rencontre alors que ce dernier exerçait la fonction d’ingénieur de son. Même si la mère de Norman et Roxanne est âgée de 6 ans de plus que son compagnon, cela n’a pas empêché Régis à tomber amoureux de Valérie Damidot.

Voir cette publication sur Instagram #lestutosdenoyel 🙈🎄🌲🎄☃️🎅🏽🤪 Une publication partagée par val damidot (@valoulagitane) le 22 Oct. 2020 à 6 :19 PDT

Depuis ce temps, les deux amoureux forment une merveilleuse famille d’autant plus qu’il aurait également accepté les deux enfants de l’animatrice. Toutefois, le couple semble ne pas être prêt pour le mariage même si l’ingénieur de son avait fait une demande en mariage à l’ancienne présentatrice de D&Co en 2010. Quoi qu’il en soit, les deux tourtereaux filent le parfait amour.