Valérie Damidot : émue aux larmes sur Europe 1 après une sublime déclaration de son fils !

Dans sa chronique « Portrait inattendu », Hélène Mannario a commencé à évoquer des propos concernant la vie d’une maman qui enregistrait des histoires sur des cassettes avec sa propre voix. La journaliste considérait que toutes les mamans ont déjà inventés une petite histoire pour faire rêver les enfants.

Une belle surprise émouvante

A la grande surprise de Valérie, cette petite introduction a été suivie par la diffusion d’un enregistrement de son fils, Noman, âgé de 25 ans.

VIDÉO – Les rires et l'émotion de Valérie Damidot après son portrait par Hélène Mannarino https://t.co/Oxtzrb2ue6 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) August 27, 2020

Tout au début, Noman saluait sa mère en l’appelant « petite maman d’amour« . Une déclaration d’amour incomparable était ensuite au rendez-vous. Le jeune homme, avec des mots doux et séduisants, a voulu rappeler à sa mère qu’il l’aimait beaucoup : « J’ai envie de te dire que je t’aime. C’est important« . Il n’a pas manqué de mentionner sa fierté pour la prochaine pièce de théâtre qu’il jouera avec sa mère. A la fin du message vocal, Valérie Damidot a été surnommée « mamacita » par son adorable fils. Ces phrases émouvantes ont tellement touché le cœur de la Valérie Damidot, qu’elle a fondu en larmes.

Selon Philippe Vandel, Valérie Damidot est restée silencieuse tout au long de la séance d’écoute, en versant ses larmes. Elle a ensuite réagi face à Hélène Mannarino avec l’ironie « Je te hais ! » afin de la remercier. La journaliste a précisé que le message vocal avait été réalisé en toute discrétion. Elle a intitulé l’enregistrement « L’une des plus belles histoires. L’histoire d’une mère et son fils« .

Une relation mère et fils exemplaire

Valérie Damidot est assez discrète sur les réseaux sociaux. Dans la cinquantaine, l’animatrice quitte le rang des célébrités qui souhaitent avoir des milliers de followers sur Facebook, Twitter ou Instagram. Par ailleurs, elle publie rarement des photos en compagnie de ses enfants. Certains admirateurs de l’animatrice pourraient ainsi conclure qu’elle semble éloignée de sa petite famille. Au contraire !

Dans la vraie vie, Valérie Damidot est une maman à temps plein pour ses enfants. Noman voyage souvent à cause de ses études et de sa carrière, mais cela n’empêche pas à la famille de garder une belle relation. Le fils de Valérie Damidot plonge dans le monde d’art dramatique, en bénéficiant du Cours Florent. Sa mère prévoit de participer à ses représentations à Paris à partir du 3 septembre prochain. Une grande fierté pour l’animatrice. Valérie Damidot et Noman joueront ensemble dans la pièce de théâtre Gwendoline au théâtre Trévise.

Valérie Damidot est mère d’une belle jeune femme, Roxanne, et d’un passionné de l’art dramatique, Noman. Malgré une vie amoureuse brisée, l’animatrice forme un trio irréprochable avec ses deux enfants. Valérie Damidot a été victime de violence conjugale au cours de sa vie maritale avec le père de Roxane et Noman. Egalement actrice, elle a entamé sa carrière dans la cinématographie en 2002, avec un rôle dans l’un des épisodes de » Sylvie, la secrétaire médicale ». Valérie Damidot a fait le tour de quelques chaînes françaises avec des émissions attrayantes. Elle a été vue pour la première fois à la télévision sur France 2 dans l’émission Les Enfants du jeu, en 1995. Depuis l’année 2007, elle exerce le métier d’animatrice au sein de la chaîne TF1. Sa récente émission s’intitule Les Plus Belles Vacances.