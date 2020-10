Valérie Damidot furieuse : elle règle ses comptes avec les chasseurs, « Bande de tarés ! » !

Lorsqu’on énerve Valérie Damidot, elle ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu’elle pense. Les internautes l’ont appris sur Twitter y a peu. La belle blonde n’a pas pu résister au choc que lui a fait une révélation sur les chats. Son commentaire n’a pas été du tout tendre car, étant une grande protectrice des animaux, elle s’est sentie particulièrement touchée !

Une animatrice doublée d’une actrice

Valérie Damidot est une femme qui apparaît très souvent sur les plateaux de télé. Une chose tout à fait normale car elle est une présentatrice de télé. A 55 ans, la native de Hauts-de-Seine, a su conquérir le cœur de milliers téléspectateurs à travers ses nombreuses émissions. Elle est passée par de nombreuses chaînes télé et radio telles que : NJR12, RTL, M6, W9 et TF1. Parmi les émissions phares qu’elle a animées on a : la vie secrète des chats (2017), le labo de Damidot (2015), Disney Party (2011-2013), les As de la déco et les plus belles vacances (2018). Elle a aussi été participante d’émission de télé réalité dont Fort Boyard.

Outre sa carrière d’animatrice télé, Valérie Damidot est également une actrice reconnue. Elle a joué dans des films et séries dont les plus célèbres sont : Sauveur Giordano (2002), Victor Bonnot (2010-2012), Chez Victoire puis Family Business du réalisateur Igor Gotesman (2019). Valérie a également la plume facile. Ce qui lui a permis d’écrire un grand nombre de livres dont la majorité parle décoration et bricolage. Connue pour être calme et gaie, Valérie va pourtant sortir ses griffes sur la toile.

Valérie exaspérée par la demande de certains chasseurs

C’est dans la journée du 08 Octobre 2020, que les internautes ont lu un commentaire court mais très agressif de Valérie Damidot. Alors que cela faisait un moment qu’elle n’était plus active sur les réseaux sociaux, la détentrice du compte suivi par 650.000 fans n’a pas hésité à écrire « Bande de tarés ». Ce message avait été précédé d’un autre qui était plutôt du style interrogatif.

« Donc, là, les chasseurs aimeraient faire passer un amendement pour classer les chats en espèce nuisible et obtenir ainsi l’autorisation, des préfets, d’organiser des battues le cas échéant ? J’ai bien compris le projet ? »… avait lâché Valérie. Ces deux commentaires venaient en réaction à deux publications faites par la Fondation Brigitte Bardot. La structure expliquait comment des chasseurs tentaient de faire passer les chats pour une espèce nuisible afin d’obtenir l’autorisation de les chasser. Une révélation qui a irrité la plus féline des journalistes. On en arrive à se demander pourquoi !

Protectrice des animaux et Maîtresse d’un chat !

Valérie Damidot est une mordue des animaux. Elle les aime, par conséquent, elle fait de son mieux pour les protéger. Par ailleurs, elle est la maîtresse d’une chatte prénommée Micheline. Le petit animal lui tient compagnie depuis un long moment déjà. Cela explique en partie la colère profonde de l’animatrice face à la publication. Il faut dire qu’elle n’y est pas allée de « langue » morte pour dire ce qu’elle pensait. Un gros coup de gueule qui a fait bouger la toile.

La deuxième raison ayant subjugué l’animatrice est la raison donnée pour officialiser le « meurtre » des chats. Selon les chasseurs, les chats seraient une espèce nuisible. Un avis que ne partage pas Valérie et encore moins un grand nombre d’internautes. Ce remue-ménage a ramené le débat de la présence des tigres de Fort Boyard dans l’émission culte de Cyril Hanouna. Il faut préciser qu’outre Valérie Damidot, il y a de nombreuses célébrités qui défendent la cause animale.