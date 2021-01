Valérie Lemercier se métamorphose en Céline Dion et le résultat est vraiment très choquant

View this post on Instagram

[English Below ?] Encore 2 mois d'attente pour découvrir ce que vous concoctent nos équipes sur le #film "Aline", réalisé par Valérie Lemercier ! En attendant, la nouvelle bande-annonce va combler les plus impatients ! • Still 2 months to wait to discover what our teams concocted for you on #Alinelefilm, directed by #ValerieLemercier! In the meantime, the new #trailer will satisfy the most impatient! • #celinedion