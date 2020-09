Valérie Trierweiler : elle fait une petite blague osée sur Jolie Gayet !

View this post on Instagram

Valérie Trierweiler donne de ses nouvelles. Dans son coffre à trésors, les petits papiers, comme ceux que chantait Régine, et les grands, parus dans Paris Match. Pour cette passionnée, impossible de démêler vie et métier. Même un palais, fut-il celui de l’Elysée, ne peut remplacer un bureau de reporter. Les vingt articles que Valérie a choisis, sur les quelque 1 500 écrits pour notre magazine, sont plus que des reportages : des madeleines qui ressuscitent des époques, des amitiés, des amours. L’occasion de jeter sur le passé un regard tendre, apaisé. Aujourd’hui, Valérie a retrouvé le bonheur d’être journaliste à plein temps. Et celui d’aimer. A l’homme qui partage son présent, elle dédie son livre comme on déclare sa flamme : « A Romain Magellan, qui illumine mes jours par sa force de vie. Un sujet de @catherineschwaab à retrouver dans Match cette semaine. Photo: @phppetit — #ValérieTrierweiler @valerie_trierweiler #ParisMatch