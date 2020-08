Valérie Trierweiler : elle n’a pu voir son fils depuis plus de deux ans, son cri du coeur sur Instagram !

Cette ancienne première dame est dans tous ses états. Ce mois d’août n’a pas été des plus faciles pour Valérie Trierweiler. L’ancienne compagne de François Hollande a été écartée de la rédaction du magazine Paris Match où elle travaillait depuis les années 89. C’était un choc qui aurait pu la rendre impuissante. Elle s’est cependant relevée en quelques jours. Elle a fait preuve d’un optimisme et d’une abnégation impressionnante. Pour elle, à 55 ans, tout n’est pas fini.

Le Covid-19 : un événement qui a chamboulé tant de vies

Ce lundi 24 août, on apprend aussi qu’elle est devenue chroniqueuse pour RTL. Elle va animer un rendez-vous d’actualité tous les mercredis avec Thomas Sotto. Elle n’a pas attendu longtemps pour rebondir et se remettre en selle. Ce n’est pas non plus étonnant, vu comment elle est médiatisée, donc réclamée. En tout cas, l’actuelle compagne du rugbyman Romain Magellan retrouve le moral.

Médias : Valérie Trierweiler débarque sur RTL https://t.co/Cr2NPtaZIK — Le Point (@LePoint) August 24, 2020

Un autre événement récent dans sa vie : son cri de cœur pour son fils. En effet, cette mère n’a pas vu son fils depuis novembre dernier. Mardi matin, elle poste sur son compte Instagram une photo d’elle avec un texte qui témoigne d’une autre inquiétude. Son fils Léonard Trierweiler serait toujours à New York et elle n’arriverait toujours pas à le voir à cause du Covid-19.

C’est une situation que beaucoup de parents partagent en ce moment. Cette journaliste a partagé une photo d’elle et de son fils qui datait de 2018. Le jeune homme de 24 ans à l’époque, dans une impeccable chemise à col blanc passe la main autour du cou de sa mère. Ses abonnés ainsi que quelques amis et amis proches lui souhaitent bien du courage dans cette épreuve qu’elle doit traverser.

Qui est cette ancienne compagne de François Hollande ?

Valérie Trierweiler (Massonneau) est née le 16 février 1965 à Anger. C’est une journaliste et animatrice française. Elle est issue d’une famille modeste et est la cinquième enfant d’une fratrie de six enfants. Son père, Jean-Noël Massoneau ,est un civil de guerre. Il meurt losqu’elle a à peine 21 ans. Sa mère va alors travailler comme hôtesse d’accueil à la patinoire d’Anger.

Valérie obtient son baccalauréat littéraire en 1983. Elle poursuit ses études à l’ « Université de Nanterre ». Coté privé, elle divorce d’un ancien compagnon d’enfance Frank Thurieau, puis épouse Denis Trierweiler en 1995. Le couple aura trois fils : Anatole né en 1992, Lorrain né en 1995 et Léonard, né en 1997. Le divorce est prononcé en 2010, mais elle garde l’usage du nom de son mari. Elle sort avec François hollande depuis 2005 mais leur liaison ne sera rendue publique qu’en octobre 2010.

Valérie Trierweiler devient chroniqueuse dans RTL Soir de @ThomasSotto https://t.co/KMz8IlxNR0. @valtrier hâte de t'écouter ! 👏🏻 — Natacha Quester-Séméon (@NatachaQS) August 24, 2020

Depuis le milieu des années 2000, elle partage sa vie avec François Hollande. Pendant sa campagne électorale, elle a un bureau au siège de campagne du candidat. Lors de l’investiture en 2012, elle est présentée comme la première dame de France. Elle affirme son indépendance en continuant sa chronique hebdomadaire dans Paris Match. Elle participe quand même à plusieurs cérémonies officielles. En septembre 2013, un compte Twitter au nom de « compte officiel du bureau de la Première Dame de France » a été ouvert.

En septembre 2014, Valérie publie un livre intitulé « Merci pour ce moment » où elle raconte ses neuves années avec François Hollande et notamment pour les dix huit mois passés à l’Elysée. Elle est en ce moment engagée auprès quatre associations.