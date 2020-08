Valérie Trierweiler parle de son licenciement : elle n’en revient pas ! L’ex Première Dame est sous le choc !

View this post on Instagram

Il y a sept ans, je découvrais la journée des oublies des vacances pour les enfants bénéficiaires du @secourspop . Depuis, j’y suis retournée chaque année. En raison du #covid , la grande #JOV d’île de France habituellement à #deauville où #Cabourg n’aura pas lieu sous cette forme. D’autres journées sont organisées, le 25 et 26 août des fédérations emmèneront des enfants en petit nombre à la plage. Mais je pense à tous les autres qui ne verront pas la mer cette année. Et je repense à ces journées de bonheur y compris pour moi.#secourspopulaire #solidarite