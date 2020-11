Valérie Trierweiller : elle tacle violemment François Hollande « il n’a vraiment rien à foutre » !

Fin octobre, l’ex-président de la République François Hollande se livrait dans une interview pour la plateforme de streaming musical Deezer. Et même si les goûts musicaux et les playlists préférées sont rarement des informations importantes lorsque l’on est un homme politique, François Hollande s’est tout de même prêté au jeu des questions-réponses.

Mauvaise idée, car son ex-femme Valérie Trierweiler ainsi que toute l’équipe des Grosses Têtes, émission de radio présentée sur RTL, l’attendaient au tournant…

“La playlist de ma vie”

La célèbre journaliste, et ex-femme de l’ancien président de la Rébublique, Valérie Trierweiler, était présente sur le plateau de RLT ce mercredi 4 novembre 2020, à l’occasion de la diffusion des Grosses Têtes présentée par Laurent Ruquier.

Et pour l’animateur radio, c’était surtout l’occasion de revenir avec humour sur une interview qui a beaucoup surpris : celle que François Hollande a choisi de donner à la plateforme de streaming musical Deezer.

Dans le podcast “Les playlists de ma vie”, l’ancien président de la République avait été invité à se livrer sur ses goûts musicaux. De quoi faire réagir violemment son ex-compagne Valérie Trierweiler.

« Il n’a vraiment rien à foutre. Aller donner une interview sur sa playlist en pleine période d’attentat (l’assassinat de Samuel Paty, NDLR), je me suis dit que le pauvre, il n’a vraiment rien à faire », a alors lancé la journaliste en plein milieu de l’émission des Grosses Têtes.

Laurent Ruquier proposa alors à ses chroniqueurs de deviner les fameuses chansons présentes dans la playlist de François Hollande.

« Vous allez me demander ce qu’il écoutait quand il allait sur son scooter rejoindre Julie Gayet », a alors taclé Valérie Trierweiler. Sur d’elle la journaliste conclu : « C’est les Amants de Saint-Jean chantée par Patrick Bruel ».

Oups, et c’est une bonne réponse pour Valérie Trierweiler !

«Il n’a vraiment rien à foutre ?!»

Dans Les Grosses Têtes (RTL), Valérie Trierweiler tacle une nouvelle fois Francois Hollande, suite à une interview donnée sur ses goûts musicaux, sur Deezer. pic.twitter.com/UymbUKKo2r — Kevin Lheritier (@lheritierkevin) November 6, 2020

Valérie prend plaisir à tacler son ex

Ce n’est pas la première fois (et certainement pas la dernière) que Valérie Trierweiler envoie des pics à son ex-compagnon François Hollande. Dans son dernier livre “On se donne des nouvelles », la célèbre journaliste politique a même consacré un chapitre tout entier à celui qui a partagé sa vie durant de longues années avant de partir en scooter avec l’actrice Mélanie Gayet.

Déjà 5 ans après la sortie de son premier livre “Merci pour ce moment” dans lequel, la journaliste revenait sur les années de mandat de son ex-mari, elle a récemment fait publier un nouvel ouvrage, mélange de ses meilleurs reportages à Paris Match et de souvenirs personnels.

Alors qu’elle était invitée sur les plateaux télé pour faire la promotion de son nouveau livre, l’ex-femme de François Hollande avouait avoir récemment revu son ex-compagnon, « à plusieurs reprises, discrètement et sans casque » selon ses propres mots.

« Nous avions encore des choses à nous dire, des fils à démêler après la brutalité de mon départ », avait-elle notamment expliqué en interview.

Et dans ce nouveau livre, la journaliste alterne les révélations chocs et les tacles envers son ex.

Après avoir avoué que François Hollande souhaitait “prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire”, elle a déclaré avoir “couvert sa carrière à partir de 1988.” D’après la journaliste, François Hollande était « habile et intelligent, mais pas une seconde [elle] ne l’aurait imaginé président de la République. »

La jeune femme a fini par conclure en écrivant, ces quelques mots : « Dans le regard des autres, je suis d’abord l’ex de Hollande, l’ancienne première dame, l’auteure de Merci pour ce moment, je le sais. Je me définis d’abord comme journaliste. Après la maternité, mon métier est ma plus grande fierté. »