Vanessa Paradis : elle dévoile comment Lenny Kravitz l’a fait souffrir !

Vanessa Paradis, la célèbre chanteuse française de 47 ans qui aurait connu plusieurs hommes dans sa vie, parle de son idylle avec Lenny Kravitz qui a sans doute à jamais marqué sa vie.

Vanessa Paradis parle de son idylle avec Lenny Kravitz

Devenue l’un des mannequins vedettes de la marque Chanel en 1991, la chanteuse présidera la 46ème édition du Festival du film américain de Deauville cette année. Parmi toutes ses histoires d’amour, celle avec le chanteur américain l’aurait plus marquée. En effet, les deux ex-compagnons auraient vécu 4 ans ensemble avant de rompre en 1996.

C’est vers l’année 1991 que la présidente du jury du prochain festival de Deauville avait rencontré son ex-amoureux alors qu’elle n’avait que 20 ans. À cette époque, la chanteuse était déjà connue grâce à ses deux premiers albums qui connaissaient un succès et était à la recherche d’une personne pour la production de son 3ème album. Cette recherche lui fera croiser le chemin de Lenny Kravitz, qui était âgé de 27 ans et qui s’était engagé pour le projet de Vanessa Paradis. Toutefois, le chanteur américain prendra en charge la direction artistique de cet album en version anglaise qu’il avait intitulé « Vanessa Paradis ». Une relation naîtra entre les deux artistes où la jeune femme vivra aussi bien la passion que la douleur.

Une histoire amoureuse tumultueuse

Dans une biographie intitulée Vanessa Paradis, la vraie histoire, Hugues Royer, l’auteur de ce livre décrit comment les deux chanteurs ont vécu leur aventure. Avant de rencontrer Lenny, la chanteuse française était en couple avec Florent Pagny avec qui elle venait de se séparer. Elle était donc un cœur à prendre d’où le coup de foudre avec le rockeur américain. Ce dernier s’était d’ailleurs confié sur son histoire avec Vanessa Paradis il y a quelques années et déclarait qu’elle était pour lui, la femme idéale mais qu’elle serait arrivée au moment inopportun. Le mannequin de Chanel, qui était impressionné par le charme du chanteur américain, aurait plus souffert à ses côtés que vivre cette passion qu’elle désirait lorsqu’elle s’était mise avec lui. Pour elle, cet homme était à la fois fuyant et insaisissable.

En 1996, les deux tourtereaux se sont séparés définitivement après plusieurs peines subies par la chanteuse. Quelque temps après, ils ont été conviés dans Tarata de Nagui pour un duo. L’auteur de « Vanessa Paradis, la vraie histoire » révèle que depuis ce temps, Lenny Kravitz disait ne l’avoir plus revu et n’avoir plus été en contact avec la chanteuse. Lors d’une interview, le rockeur de 56 ans déclarait que c’était un plaisir pour lui d’avoir vécu cette idylle avec son ex-compagne. Il faut dire que les deux artistes auraient vécu une véritable histoire d’amour bien que blessante pour Vanessa qui garde encore des marques jusqu’à présent.

Il faut dire que le mannequin se confie rarement sur sa vie privée. Elle se réserve lorsqu’il s’agit de parler de ses relations mais elle préfère exprimer ses émotions dans ses chansons. Lors d’un entretien avec le Figaro, elle disait que c’est elle qui avait sollicité l’aide de Kravitz car elle aime la musique et qu’elle aurait toujours obtenu ce qu’elle demande dans ce domaine. Une autre source révélait lors de l’édition de Grazia que les deux ex seraient restés très proches et que c’était sur l’épaule du rockeur américain que la chanteuse aurait pleuré en 2012 lorsqu’elle s’était séparée de Johnny Depp. Vanessa Paradis partage désormais sa vie avec Samuel Benchetrit aux côtés de qui elle vit le parfait amour depuis 2018.