Vanessa Paradis et Lily Rose Depp : La chanteuse et sa fille se mobilisent pour voter contre Donald Trump !

Beaucoup de choses se passent sur Instagram. A quelques jours des votes, si on ne sait pas encore pour qui voter, on doit au moins avoir une idée de la personne pour qui, il ne faut absolument pas donner son vote. Pour Lily-Rose Depp et Vanessa Paradis, il s’agit de Donald Trump, l’actuel président des USA et la jeune mannequin le fait savoir sur son compte Instagram.

Tous unis contre Donald Trump !

L’actuel président Donald Trump veut se faire élire une 2e fois, ce qui n’est pas au goût de nombreuses célébrités. A défaut de sortir dans les rues pour militer, c’est sur Instagram que beaucoup ont décidé de réagir, pour inciter les nombreux abonnés à faire barrage à Donald Trump.

Ce lundi 26 octobre 2020, Lily-Rose Depp, la fille de 2 grandes stars, la française Vanessa Paradis et l’acteur américain Johnny Depp, a incité sa communauté à aller aux urnes.

Pour ce faire, c’est toute en sobriété que la jeune actrice de 21 ans est apparue masquée. Elle a assuré à ses fans, qu’elle allait voter par correspondance : « je suis sûre que je ne suis pas la première personne sur votre fil d’actualité à vous le dire mais je n’insisterai jamais assez sur l’importance d’aller voter ».

Notons que Lily-Rose Depp est parfaitement soutenue par sa mère la chanteuse et actrice Vanessa Paradis, qu’elle n’hésite pas à solliciter. C’est ainsi que la jeune femme a mis en ligne un cliché de sa maman avec en légende « Mommy said ‘Vote him out’ » ce qui signifie « Maman dit : ‘sortez le !’’

Il faut savoir que l’expression « Vote him out », est un symbole anti-Trump, depuis septembre 2020. En effet, au moment du décès de Ruth Bader Ginsburg, une juge qui représente une véritable icône féministe, Donald Trump pour des raisons politiques, a désigné une candidate qui pourrait prendre sa place à la Cour suprême.

Le problème est que la juge décédée n’était même encore inhumée. Outrée, lorsque le couple présidentiel s’est présenté devant le cercueil de la magistrate, au Capitole pour un dernier hommage, toute la foule a commencé à scander « Vote him out ! », humiliant ainsi Donald et son épouse Melania Trump.

Lyly Rose Depp, une jeune femme engagée depuis bien longtemps…

Ce n’est pas la 1ère fois que Lily Rose Depp se montre hostile à Donald Trump. Il y a environ 3 ans, alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans, la jeune mannequin avait déjà menée une action pour soutenir un magazine, dont le bénéfice des ventes est entièrement dédié à l’association Planned Parenthood.

Il s’agit du magazine tendance et mode Our City of Angels, et comme coup de pouce, Lily Rose Depp a posé aux côtés de sa célèbre mère. Dans une ambiance bohème chic, les 2 femmes, égéries de la marque Chanel, ont posé ensemble dans une chambre d’hôtel luxueuse en peignoir.

Il faut savoir que Planned Parenthood, est tout simplement, le plus grand réseau de Planning familial aux États-Unis. Cependant, Donald Trump avait à l’époque annoncé pendant sa campagne, qu’il allait priver ce genre d’organismes, de crédits puisqu’il est ouvertement contre l’avortement, au même titre que le camp des conservateurs.

Posé pour ce magazine pour donner un coup de projecteur au planning familial, était une façon pour Lily Rose Depp, de faire un pied de nez à Donald Trump. On imagine sa déception lorsque ce dernier a été élu quelques temps après. L’un des regrets de la jeune fille, a été de ne pas avoir pu se rendre aux urnes, puisqu’elle était alors trop jeune. On ne s’étonne donc plus qu’elle soit aussi motivée à aller donner sa voix à un candidat autre que le président actuel tout en incitant ses fans à faire comme elle… ça promet !