Vanessa Paradis : une beauté saisissante lors de la journée Chanel à Deauville !

Elle n’a rien laissé au hasard avec la collection Chanel printemps-été 2020

Actuellement à la tête du festival du cinéma américain, Vanessa Paradis s’est présentée lors de la 46e édition avec les robes de la Haute Couture Chanel. Le matin du 11 septembre, l’actrice et chanteuse a inauguré la place Gabrielle Chanel à Deauville en portant une robe haute couture Chanel, issue de la collection printemps-été 2020. C’était une robe présentée pour la première fois lors de la Fashion Week Paris, le 21 janvier dernier. Notons que cet évènement ne s’inscrivait pas dans le cadre du festival. Elle était accompagnée du président de la mode et de la maison Chanel, Bruno Pavlovsky et du maire de Deauville, Philipe Augier.

Le soir, toujours avec la collection de robes Chanel, mais cette fois-ci issue de la collection Croisière 2020, la présidente était venue assister à un diner organisé par le magazine Madame Figaro et la prestigieuse Maison parisienne Chanel. Celui-ci s’est tenu lieu à la Villa Le Cercle.

Des moments émouvants avec la maitresse de cérémonie

Comme d’habitude, le Prix du Grand Public permet au spectateur de partager ses avis à propos des films sélectionnés. D’ailleurs, le maire de Deauville n’a pas manqué de préciser que ce dernier permettait à chaque spectateur de donner son coup de cœur. Pour cette édition, le public a choisi le film d’Allan Ball, Uncle Franck, qui relate la vie d’un homosexuel dans les années 70.

Toutefois, le plus marquant lors de la soirée d’ouverture était la remise de la Distinction numérique à Vanessa Paradis. En effet, on a projeté à travers l’écran les temps forts de la carrière de la chanteuse et actrice. Rappelons que l’actuelle présidente du Festival du cinéma américain est apparue à la télévision, pour la première fois, en 1981. Il s’agissait de l’émission L’école des fans, où elle reprend le titre de sa comédie musicale Emilie Joe. Mais c’est surtout la gifle qu’elle a reçue 7 ans plus tard dans le film Noce Blanche, qui lui vaut le César du Meilleur espoir féminin. Vanessa Paradis a également repris la chanson Le tourbillon de la vie devant Jeanne Moreau.

46e festival du cinéma américain

Rappelons que cette 46e édition a débuté le 4 septembre 2020 et s’était achevée, le 13 septembre 2020. Le vendredi 11 septembre, lors de la cérémonie d’ouverture, la maitresse de cérémonie s’est présentée sur le tapis rouge devant les photographes, accompagnée de Vincent Lacoste et Thierry Frémaux. Cette 46e édition est carrément marquée par la présence de films d’origines françaises, comme le film Rouge de Farid Benetoumi qui sortira en salle à partir du 25 novembre 2020 ; ADN de l’actrice réalisatrice Maïwenn ; Comment je suis devenu un super héros de Douglas Hattal, etc.

Les palmarès de cette 46e édition

Grand prix : The Nest de Sean Durkin;

de Sean Durkin; Prix du Jury : ex aequo Frist Cow de Kelly Reichdart et Lorelei de Sabrina Doyle ;

de Kelly Reichdart et Lorelei de Sabrina Doyle ; Prix de la critique : The Nest de Sean Durkin;

de Sean Durkin Prix du public : Uncle Frank d’Alan Ball ;

d’Alan Ball ; Prix de la révélation : The Nest de Sean Durkin;

de Sean Durkin; Prix de la mise en scène : The Assistant de Kitty Green;

de Kitty Green; Prix d’Ornano-Valenti : Slalom de Charlène Favier (prix visant l’exportation américaine d’un film français).

The Nest a porté sans doute le jury dans l’émotion. Le film a été récompensé de trois prix. Sean Durkin a réalisé les scènes et les dialogues avec brio en mettant au centre des récits la vie d’une famille américaine en décomposition. The Nest relate la vie d’un ancien courtier anglais, travaillant aux Etats-Unis, devenu ambitieux entrepreneur, qui est contraint de revenir en Angleterre avec sa famille après avoir fait faillite ; une situation qui conduira à une nuisance de l’équilibre familial.