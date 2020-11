Vanessa (Secret Story) : elle embrasse sa mystérieuse compagne !

Très discrète depuis sa participation à l’émission de téléréalité Secret Story, Vanessa aurait décidé d’assumer ses choix. En effet, la jeune candidate qui s’affiche aux côtés d’une femme depuis 2015, a publié une photo d’elle en train de s’embrasser avec cette dernière.

Vanessa s’affiche de nouveau avec sa compagne

Vanessa, la candidate de Secret Story parle très peu de sa vie privée mais ses fans ont été surpris de la voir en train d’échanger des baisers dans une vidéo qu’elle a publiée sur internet. En couple depuis plusieurs années, elle a décidé de dévoiler l’heureuse élue. Alors que la France a entamé un deuxième confinement depuis le 30 octobre, l’ancienne candidate de la téléréalité ne passera pas ces moments toute seule. Elle partage sa vie avec une mystérieuse jeune fille qu’elle n’a pas hésité à montrer à ses followers. C’est sur son compte Instagram qu’elle a posté une vidéo d’elle avec sa compagne vendredi dernier. Les deux tourtereaux s’embrassaient avec beaucoup de douceur et les internautes n’ont pas manqué de souligner la complicité dont fait preuve les deux femmes.

Voir cette publication sur Instagram ♠️ Une publication partagée par Vanessa 💫 (@vanessa.breckpot) le 14 Sept. 2020 à 8 :58 PDT

En légende de cette vidéo, elle écrit le message « L’amour, l’amour, l’amour…Et vous l’amour ». Vanessa est visiblement heureuse dans sa relation avec cette jeune femme. Les abonnés de sa page ont glissé de nombreux commentaires adorables. Ces derniers ont d’ailleurs félicité l’ancienne candidate de Secret Story. Toujours sur cette publication, les internautes ont également découvert que les deux amoureuses vivent ensemble. La vidéo en question montre la jeune candidate de 32 ans couvrir de caresses sa tendre compagne. Il faut rappeler que les deux femmes seraient en couple depuis près de 6 ans, car elle disait déjà être en couple avec cette dernière depuis 4 ans en 2018.

Voir cette publication sur Instagram Trick or treat ? 🎃🕸🍬 #halloween2020 #love Une publication partagée par Vanessa 💫 (@vanessa.breckpot) le 31 Oct. 2020 à 12 :43 PDT

Vanessa, heureuse dans sa relation

Il faut dire que Vanessa faisait déjà parler d’elle en 2015 où elle avait publié une photo d’elle avec son amoureuse en train de s’échanger des baisers. Elle file le parfait amour avec cette dernière depuis tout ce temps et les deux femmes semblent s’aimer comme au premier jour. Toutefois, Vanessa souhaite garder l’identité de celle avec qui elle passe la plupart de son temps, sécrète. En 2018, elle se confiait sur sa vie sentimentale et avait affirmé ne pas avoir de tabou. Elle n’avait pas manqué de préciser qu’elle assumait pleinement son orientation sexuelle et qu’elle était heureuse dans sa relation.

Voir cette publication sur Instagram Profitez de votre dimanche les amis plein de bisous. 💋💋 Une publication partagée par Vanessa 💫 (@vanessa.breckpot) le 6 Sept. 2020 à 5 :11 PDT

Il y a quelques mois, Vanessa faisait parler d’elle par rapport à sa perte de poids. Elle dévoilait avoir perdu dix kilos et ses fans la trouvaient méconnaissable. Lors de sa participation à la saison 3 de secret Story, cette candidate était blonde et aurait complètement changé d’apparence 11 ans après. En effet, elle avait changé sa coiffure et était devenue brune. En août dernier, la jeune candidate avait révélé deux photos d’elle, avant et après sa transformation. Suite à plusieurs questions de ses fans sur sa nouvelle apparence, Vanessa avait livré son petit secret pour perdre du poids.

Voir cette publication sur Instagram Suis moi ..😎😎 @houtkov @neotattooshop @tessmakeup Une publication partagée par Vanessa 💫 (@vanessa.breckpot) le 28 Oct. 2017 à 8 :11 PDT

En 2017, Vanessa avait publié une photo d’elle en bikini tout en affolant les abonnés de sa page Instagram. Elle était déjà en couple avec celle qu’elle appelle affectueusement « mon amoureuse ». Alors qu’elle s’est fait connaître sur TF1 en 2009 dans Secret Story, la rivale d’Emilie Nef Naf avait dévoilé son nouveau corps qui plaisait déjà à ses followers. Elle avait également dévoilé son tatouage sur une photo où elle s’affichait topless. Alors que Vanessa nage dans le bonheur depuis plusieurs années avec sa compagne, les internautes leur souhaitent le meilleur dans leur relation. Les deux femmes sont heureuses de passer des moments agréables. Durant ce reconfinement, Vanessa serait donc en bonne compagnie et cette période ne sera certainement pas ennuyeuse pour cette dernière.