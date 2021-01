“Veganuary” : tous nos conseils pour prendre soin de votre corps avec une alimentation plus saine en Janvier !

Que nous soyons en période de crise sanitaire ou pas, tous les français ont mangé un peu plus que d’habitude selon les dernières statistiques. Pour ne pas prendre encore plus de poids, voici nos conseils pour vous proposer une alimentation plus saine pour la rentrée !

Si comme des millions de français, vous avez pris énormément de poids à cause des deux confinements que nous avons vécu et du manque d’activité global qui s’est fait ressentir chez la plupart des habitants, alors vous devez sans doute avoir envie de vous reprendre en main, mais les choses ne sont pas forcément faciles ! En effet, la saison hivernale ne connaît pas beaucoup de fruits et légumes que l’on peut habituellement déguster en été. Il faut alors se focaliser sur certaines valeurs sûres comme les pommes ou les carottes, qui sont à la fois très nourrissantes pour le corps !

Mais la nouvelle année, c’est également l’occasion ou jamais de tester de nouvelles choses, y compris dans son alimentation. De plus en plus de français font des choix, parfois étonnants, pour manger moins ou mieux. Avec le régime végétarien qui prend de plus en plus d’ampleur partout dans le monde, les futures générations devraient être en majorité dans cette tendance à l’avenir, qu’on le veuille ou non.

Mais pour aller plus loin, d’autres préfèrent le “végétalisme” (ou “véganisme” selon le choix) : ils ne consomment plus rien qui ne provient d’un animal, que ce soit du fromage ou des oeufs ! Et si le mois de janvier pouvait vous permettre de découvrir cette tendance ?

Si l’alimentation “vegan” n’a pas de quoi vous faire rêver sur le papier, elle comporte en réalité de nombreux avantages pour vous et votre santé et pourrait bien vous aider à perdre du poids tout en prenant du plaisir pendant ce mois de janvier. Avec la tendance du « Dry January » qui consiste à ne plus boire d’alcool pendant tout le mois de janvier, c’est l’association L214 qui a décidé de lancer un nouveau défi aux français : le « Veganuary » !

Concrètement, il s’agit de s’essayer au véganisme pendant tout le mois de janvier en se passant de viande, d’œufs, et de produits laitiers que l’on peut être habitué à consommer en temps normal. Si cela peut paraître très compliqué de remplacer certains de ces aliments, il existe toujours des alternatives, et ces dernières sont saines pour la santé !

Par exemple, pour remplacer les œufs dans un gâteau, vous pouvez choisir d’utiliser du jus de cuisson de pois chiche, ou encore de la fécule de maïs. Concernant le lait de vache, vous pourriez très bien vous essayer au lait d’amande ou encore au lait de coco : le goût sera certainement un peu plus différent que d’habitude, néanmoins cela pourra vous permettre de goûter à de nouvelles saveurs. Enfin, si vous avez besoin de remplacer du beurre, sachez qu’il vous est tout à fait possible de choisir une purée d’oléagineux avec de la noix de cajou ou de l’amande, ou aussi de la purée d’avocat quand ce n’est pas tout simplement de l’huile de coco. Ne boudez plus votre plaisir et laissez-vous tenter pendant quelques jours, vous n’avez rien à perdre !

