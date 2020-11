Vegedream visé par de grave accusations ! Sa femme l’accuse de l’avoir étranglée, preuves à l’appui !

Vegedream a-t-il bien tenté d’étrangler son ex-compagne ? Depuis quelques heures, le rappeur se trouve au coeur de toutes les discussions dans le cadre d’une accusation portée par son ancienne petite-amie qui affirme avoir été violentée par ce dernier.

Dans la nuit du lundi 06 avril au mardi 07 avril, celle qui est son épouse depuis maintenant 3 ans l’a accusé de violences conjugales, affirmant que son époux avait tenté de l’étrangler de ses propres mains. Une accusation véhiculée sur Instagram par la jeune femme prénommée Shauna, qui publie une vidéo de ses présumées blessures, filmées par une amie.

Sur cette vidéo, il est possible de voir la jeune femme présenter des blessures et des griffures que lui aurait infligées le rappeur, connu pour son titre « Ramenez la coupe à la maison », l’hymne des Bleus durant la Coupe du monde 2018.

« C’est pas du tout dans mes habitudes de passer par les réseaux sociaux, mais là il m’est arrivé quelque chose de très grave que je ne souhaite à aucune femme sur terre, a écrit Shauna en story. Dès lors que j’ai appris que l’homme avec qui je partageais ma vie depuis 3 ans a osé me tromper, inventer des rumeurs sur moi, et s’est permis de lever la main sur moi, je me sens dans l’obligation de partager. »

Toujours sur son compte Instagram, celle qui est mariée au rappeur Vegedream depuis trois ans maintenant, a promis d’en dévoiler davantage ce mardi 07 avril, en fin de journée.

Shauna : « il savait très bien ce qu’il allait faire. Il m’a étranglée de ses deux mains, il m’a traînée »

Face aux accusations portées par son ancienne compagne, Vegedream n’a pas tardé à répondre en sortant de son silence durant la nuit, sur Twitter. « Les hommes mentent mais pas les caméras de surveillance ! donc moi j’suis un chat pour te griffer comme ça ? par pitié ne croyez pas tout ce que vous voyez à très vite merci. Malgré ça je salirais jamais 3 ans de relation la justice s’en chargera », a ainsi affirmé le rappeur sur les réseaux sociaux.

Le rappeur Vegedream, accusé d’avoir frappé sa femme, a également tenu à se défendre dans une vidéo partagée sur son compte Snapchat. Assurant être tombé dans un véritable guet-apens, il a déclaré : « C’est très très grave ce qui est en train de se passer. Ma relation a été mise au grand jour (sic), je pense que c’est ce qu’elle voulait depuis le départ ». Vegedream a ainsi affirmé que Shauna lui avait donné rendez-vous avec d’autres personnes.

Le rappeur a également fait savoir, toujours sur les réseaux sociaux : « En trois ans il s’est jamais rien passé, j’ai toujours été serviable, j’ai toujours fait les choses comme je le devais. J’ai toujours pris soin de cette personne, malgré les hauts et les bas ».

Shauna, dont il est désormais séparé, a tenu à reprendre la parole : « Il ne peut même pas dire qu’il a agi sous la pulsion. Il a pris le temps d’ouvrir sa veste, de détacher ses boutons… Il savait très bien ce qu’il allait faire. Il m’a étranglée de ses deux mains, il m’a traînée. Je me suis dit : ‘Ce n’est pas un homme’. Le mec me trompe, me manque de respect et toi, tu m’étrangles, tu me mets à terre. Dieu merci que les vidéos existent ».

