Vernis semi-permanent : l’incroyable astuce pour l’enlever très facilement ! C’est dingue !

Pour conserver une manucure parfaite pendant plusieurs semaines, il est conseillé d’adopter le vernis semi-permanent puisqu’il est efficace et très simple à utiliser. Vous aurez bien sûr besoin d’une lampe UV pour que le séchage soit rapide. Cela vous évite aussi de renouveler la pose quelques jours plus tard, car elle pourra durer plusieurs semaines si vous prenez soin de vos mains. Toutefois, lorsque vous souhaitez l’enlever, c’est un peu le parcours du combattant.

Le meilleur produit pour enlever ce vernis

Pour que le vernis puisse rester aussi longtemps sur les ongles, il doit bien sûr être robuste et difficile à enlever. Le dissolvant classique même le meilleur ne sera pas suffisant, d’où l’intérêt d’acheter un produit à savoir un kit de dépose que vous pourrez dénicher chez Sephora. Il est proposé avec Le Mini Macaron, il s’agit d’une nouvelle gamme avec des vernis et une lampe qui prend la forme du fameux macaron. Deux tailles sont disponibles, la première est parfaite pour les mains et pour le transport, la seconde offre une bonne rapidité.

Vous avez de petites poches qu’il sera possible d’utiliser une seule fois au niveau de vos ongles .

. Vous devez enfermer les ongles pendant 15 minutes dans ces poches avec des lingettes qui sont imprégnées d’acétone.

Il faut également limer légèrement le dessus de l’ongle pour que le brillant puisse disparaître, cela facilite la suppression du vernis semi-permanent.

Vous enveloppez l’ongle pendant un quart d’heure et vous patientez tranquillement.

En retirant les doigts, vous pourrez constater que le vernis est beaucoup plus facile à enlever. Vous pouvez nourrir également les ongles avec un soin réparateur, cela vous évite de les casser par exemple et ils ne pourront pas se dédoubler. Par contre, avant d’appliquer un autre vernis, vous devez patienter plusieurs jours.

Comment utiliser le macaron ?

Vous avez désormais des ongles totalement nus et ils sont prêts à être vernis avec un nouveau produit. Nous vous conseillons de réaliser votre manucure avec une lime à ongles et nourrissez-les avec un baume spécial. Vous appliquez ensuite une première couche et il faut laisser l’ongle 30 secondes sous la lampe UV pour que le vernis puisse sécher rapidement. Avec le macaron traditionnel, vous devez appuyer sur le petit bouton prévu à cet effet et lorsque la lampe s’éteint, il suffit de passer à l’autre ongle. Il existe un macaron beaucoup plus grand, il est certes un peu plus onéreux, mais il permet de sécher les 5 ongles en même temps, cela vous permet de gagner de précieuses minutes.

Pour le kit de dépose, il faut compter 16 euros pour les 100 lingettes, cela vous permet de débourser moins de 2 euros pour une seule utilisation et vous ne serez pas contraint de vous rendre dans un institut. Vous pourrez trouver ces produits sur le site de la marque, mais également chez Nocibé ou encore Sephora.