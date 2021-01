Vernis semi-permanent : un produit très efficace pour l’enlever en quelques secondes

Avec un vernis traditionnel, il faut savoir que la pose a tendance à perdre de son éclat après deux ou trois jours. Par contre, pour le concept semi-permanent, vous pouvez la conserver plus d’une semaine sans réaliser des retouches. C’est simple, pratique et très efficace, mais, pour l’enlever complètement, il ne faut pas être pressé. Vous avez tout de même plusieurs astuces qui méritent d’être connues et il y a aussi un produit assez efficace pour l’enlever sans se prendre la tête.

Quelques astuces pour enlever le vernis semi-permanent

Sephora vous propose le Petit Macaron et une gamme de vernis qui ont une spécificité puisqu’ils s’enlèvent très facilement. Après plus d’une semaine, la couche aura tendance à partir facilement sans, toutefois, être contrainte de la gratter avec une pince à épiler ou une ponceuse pour la manucure. C’est à la fois pratique et insupportable puisque le temps de conservation est finalement réduit. Il existe donc un kit spécial pour enlever le vernis.

Sephora vous propose de petits sachets avec un produit efficace pour enlever le vernis semi-permanent .

. Il faut plonger vos doigts dans ces petits sachets individuels pendant quelques minutes pour que le produit puisse se « dissoudre ».

Dans la plupart des cas, vous devez patienter près de 15 minutes, voire 20 minutes si vous avez appliqué deux ou trois couches de votre vernis.

Pour que le résultat soit celui escompté, Le Petit Macaron vous conseille aussi de limer légèrement le dessus de l’ongle pour enlever le côté brillant.

Il est important de noter que de nombreuses solutions sont possibles avec notamment un dissolvant spécial pour le vernis semi-permanent. Par contre, les ongles ont tendance à se ramollir au fil du temps et ils perdent de leur éclat. Il faut bien les nourrir avec un vernis spécial ou encore en appliquant une crème nourrissante dès que vous avez enlevé le vernis semi-permanent.

De plus, vous ne devez pas appliquer une nouvelle couche de votre vernis alors que la dépose vient de se terminer. Il est préférable de patienter deux ou trois jours, voire une semaine complète pour qu’ils puissent respirer. Pendant ce laps de temps, pensez à réaliser une manucure.

Prenez soin de vos ongles

Certaines femmes appliquent un vernis semi-permanent, puis l’enlèvent et appliquent directement une autre couche. Les ongles deviennent poreux, ils se cassent plus facilement et ils se dédoublent également. Il est nécessaire de respecter une pause entre les poses pour ne pas fatiguer les ongles. Respectez aussi les différentes couches préconisées avec une base par exemple afin de protéger l’ongle des produits. Utilisez aussi des soins à base d’huiles végétales, il y a souvent de l’huile d’amande douce, du chanvre ou encore de l’huile de ricin. Vous l’appliquez tous les soirs avant de vous coucher et vos ongles seront en parfaite santé.

Si le vernis semi-permanent a tendance à fatiguer vos ongles, prévoyez une pause beaucoup plus longue entre deux applications et utilisez aussi des bases nourrissantes. Certaines sont conçues pour apporter de l’hydratation, mais également tous les nutriments nécessaires pour qu’ils puissent retrouver leur force. Le vernis semi-permanent est agréable à utiliser et il est beaucoup plus robuste, mais il nécessite une lampe UV pour le séchage. Vos ongles et le contour sont donc malmenés, d’où l’intérêt de bien les protéger pour éviter que la peau sèche. Appliquez tous les soirs une crème nourrissante pour les mains sans oublier le contour de vos ongles.

Vous savez désormais comment prendre soin de vos ongles et éviter qu’ils se dégradent.