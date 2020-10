Véronique Genest « dévastée » : son ami Yann Epstein, comédien reconnu, s’est suicidé d’une balle dans la tête !

C’était la nouvelle du jour sur Twitter, ce lundi 12 octobre. Veronique Genest annonçait le suicide de son ami acteur Yann Epstein, âgée de 67 ans… Une annonce qui a profondément dévasté la comédienne mais qui pourtant ne datait pas d’hier…

Le destin tragique de beaucoup de célébrités

Même si beaucoup de personnes rêvent de célébrité, de glamour, de gloire et de paillettes, il faut savoir que le métier de star revêt son lot de tragédie. Et si beaucoup envient le statut de célébrité, ce statut “magique” a pourtant poussé un grand nombre d’artistes à se donner la mort de manière tragique et brutale.

Malheureusement, on ne compte plus les chanteurs, acteurs, écrivains, chefs cuisiniers et autres stars à avoir choisi le suicide pour mettre fin à leurs jours, à la dépression et à l’angoisse qui les consumaient à petit feu depuis de longues années.

On se rappellera toujours du célèbre Robin Williams, du chanteur Mac Miller ou de l’emblématique créateur de haute couture Alexander McQueen, qui, rongés par leurs propres démons et par la célébrité ont choisi de se donner la mort pour en finir avec une vie remplie de stress et d’angoisses quotidiennes.

Ce lundi 12 octobre, c’est dorénavant au tour de l’acteur Yann Epstein de faire ses adieux et de quitter le devant de la scène. Une nouvelle qui a profondément bouleversé l’emblématique actrice de Julie Lescaut, Véronique Genest.

« Putain de métier, putain de vie »

Né le 9 août 1953 au Maroc, Yann Epstein s’était converti en l’un des grands acteurs de sa génération.

En près de 24 ans de carrière, il avait tourné dans 6 longs-métrages parmi lesquels on peut citer l’emblématique « Le Môme » d’Alain Corneau, où il jouait notamment aux côtés de l’acteur Richard Anconina.

Le public avait également pu le découvrir aux côtés d’Annie Girardot dans « Toujours Seuls » de Gérard Mordillat, et en compagnie de Lambert Wilson dans « Un Homme et deux femmes » de Valérie Stroh, des collaborations artistiques saluées par le public.

Mais sa grande consécration fut lors de ses participations dans « Wasabi » de Gérard Krawczyk avec Michel Muller et Jean Reno et dans « Marie-Line » de Mehdi Charef où il donnait notamment la réplique à la célèbre Muriel Robin.

Après cette série de longs métrages, il avait eu l’occasion de réaliser en court métrage en 2010, « La glisse », puis avait participé à la 1re saison de la série « Les Vivants et les morts ».

Une bien triste nouvelle pour Véronique Genest

La célèbre actrice est dévastée. Elle vient d’apprendre la mort de son ami de toujours Yann Epstein. Et si cette nouvelle est extrêmement douloureuse en soi, savoir qu’elle ne datait pas d’hier a été le coup de grâce.

En effet, on a récemment appris que l’acteur s’était donné la mort d’une balle dans la tête pourtant, cette nouvelle avait été réelement officialisée le 12 septembre 2020 par ses propres enfants : « Nous (ses enfants) sommes réunis aujourd’hui et c’est dans une immense peine que nous vous annonçons le décès de notre père Yann Epstein. (…) C’est le moment de lui/nous envoyer toutes les pensées, prières, amour qui vous habitent pour raccompagner son âme vers sa destination… sa source. Merci #rideau. »

Une annonce tragique qui, dans le brouhaha incessant des informations alarmistes et catastrophiques, était totalement passée inaperçue, pour le grand public comme pour l’actrice de Julie Lescaut.

Dans ses tweets, l’actrice ne cache pas son désarroi face à cette triste réalité : “Il est mort il y a un mois et je ne l’ai appris qu’aujourd’hui. Comment est ce possible? Nous vivons dans un monde de fou et la distanciation n’arrange rien. « Loin des yeux, loin du coeur » comment percevoir la détresse des autres si on ne les voit plus?”

Par chance, l’actrice a pu trouver du soutien dans sa communauté de fans, qui s’est empressée de commenter son tweet : “Vraiment navré, toutes mes condoléances “, “De tout cœur avec vous Véronique”, “Quelle horreur mes condoléances je n’ai pas les mots… », avait-on pu lire çà et là en commentaire.

Une triste nouvelle qui vient encore s’ajouter à la trop longue liste de cette année 2020.

RIP Yann Epstein.