Véronique Jannot a vaincu son cancer sans chimiothérapie et conseillerait l’homéopathie !

L’actrice critique la chimiothérapie avec ses effets négatifs

C’était pendant le tournage du film Toubib en 1979 que l’actrice Véronique Jannot a découvert qu’elle avait le cancer du col de l’utérus. Alors qu’elle n’avait que 22 ans, elle s’est forcée à continuer à tourner au côté de son fidèle ami Alain Delon. Ce dernier n’a pas été au courant de la maladie que quelques mois après, et en a voulu à l’actrice de ne pas lui avoir tout dit. Ce cancer a eu un impact très grave sur sa vie parce que ça l’a empêché d’avoir un enfant par voie naturelle. En tout cas, l’actrice a décidé d’adopter une petite fille quelques années plus tard.

Après des années de chimiothérapie, Véronique Jannot est passée en stade de rémission. Sur le micro de Micro Miroir de la chaîne Melody TV, elle a raconté l’enfer de la chimiothérapie. Elle a même dénoncé l’effet négatif du traitement sur sa santé mentale. « Encore un et je me foutais sous les rails du métro. Ça rend dépressif, c’est très, très dur de garder la joie de vivre avec la chimio », affirmait-elle avec regret. Pendant sa rémission, elle s’était mise en couple avec le pilote de Formule 1 Didier Pironi. Malheureusement pour elle, Didier Pironi perd la vie dans un accident sur le circuit en 1987. Un événement tragique qui a affecté la santé de Véronique Jannot et qui a réenclenché son cancer.

Consciente des effets négatifs de la chimiothérapie sur sa vie, l’actrice a décidé de ne pas passer par ce traitement. Elle a décidé d’opter pour un traitement homéopathique. « Restez acteur de votre vie et de votre maladie », une phrase qu’elle a répétée sur le plateau de Vivement Dimanche en 2015. C’est aussi la phrase qui lui a donné la force pour se battre contre son cancer sans passer par la chimiothérapie. Elle a ainsi décidé d’adopter un autre traitement à base d’acides aminés, de molécules homéopathiques et d’acupuncture. Son choix a finalement payé parce qu’après sept mois, elle affirmait qu’elle était totalement guérie.

Depuis, l’actrice enchaîne les plateaux télé et les tournages. En 2019, elle intègre le casting de la série Demain nous appartient au côté d’Ingrid Chauvin. Sa conversion pour le bouddhisme a pourtant compromis, selon elle, sa relation avec TF1. En novembre, l’actrice de 63 ans va revenir sur le tournage en incarnant la méchante Anne-Marie. Elle envisage même de déménager à Sète pour être plus proche de la série.

Un scandale sur Twitter

Après que le magazine Voici ait partagé sur Twitter un article sur l’interview de Véronique Jannot, les internautes étaient en furie. Nombreux ont affirmé que le magazine était irresponsable de partager les conseils d’une personne lambda pour traiter le cancer. Quelques pages ont relayé l’information comme étant « des conseils médicaux déroutants ».

Pour certains, si Véronique Jannot a pu vaincre son cancer, c’est surtout pour bien d’autres raisons. Quelques-uns ont par exemple comparé son cas avec le cancer de Steve Jobs. Pendant 9 mois, le co-fondateur d’Apple a refusé de traiter son cancer avec la chimiothérapie, mais a préféré la médecine alternative, un choix qui lui a couté la vie. En tout cas, ils n’ont pas oublié de féliciter l’actrice pour sa guérison, mais dénoncent le magazine d’avoir partagé un article qui pourrait être pris à la lettre par des personnes désespérées. La page Twitter du magazine Voici a effacé son tweet après avoir vu les internautes passer au lynchage. L’article est encore disponible sur leur site.

À 63 ans, l’actrice Véronique Jannot affirme être en pleine forme avec une seconde vie. Après avoir enflammé la scène de Danse avec les stars en 2011, elle va faire son grand retour sur les plateaux de tournage de Demain nous appartient dans quelques semaines. Un retour très attendu par les fans de la série.