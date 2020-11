Véronique Jannot : Incapable de se contenir, elle laisse éclater ses larmes après un message de sa fille adoptive !

Les téléspectateurs ont été très émus par sa réaction.

Dans l’émission La boîte à secret, Véronique Jannot faisait partie des trois personnes invitées par l’animatrice Faustine Bollaert. Ceux qui ont l’habitude de regarder l’émission en connaissent le principe. Les invités ouvrent d’abord une boîte contenant un objet, un souvenir très symbolique qui leur fait se remémorer un moment particulier de leurs vies. À cela suit, la visite d’une personne spéciale qu’ils reçoivent sur le plateau. Les trois invités se confient sur des histoires intimes de leur vie, de leur parcours. Tout comme le chanteur Kendji Girac et le très célèbre Serge Lama, Véronique Jannot a également eu son moment d’émotion sur la chaîne de télévision française. Elle en a même coulé des larmes…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Véronique Jannot_officiel (@veronique.jannot)

De nombreuses surprises pour Véronique Jannot

C’est non sans une certaine joie que le public découvrait l’émission La boîte à secret le 6 novembre dernier. Son animation est assurée par Faustine Bollaert, la présentatrice de l’émission Ça commence aujourd’hui. Le but de l’émission ? Susciter des émotions fortes chez les invités et les téléspectateurs, des émotions qui peuvent leur donner des larmes aux yeux.

Cependant, il s’agit surtout de larmes de joie, car on pouvait ressentir l’émotion qui animait les personnes présentes sur le plateau. Pour ce dernier épisode de l’émission, Véronique Jannot, l’actrice vedette de l’œuvre cinématographique Demain nous appartient, n’a pu échapper à la règle. Elle a été complètement chamboulée par le message que lui avait adressé sa fille adoptive nommée Migmar. Petit rappel, Véronique Jannot est engagée dans la cause pour la cessation de l’oppression de la Chine sur le Tibet depuis près d’une vingtaine d’années.

Le message émouvant de sa fille

C’est en 2012 que la comédienne a adopté sa fille. C’est un véritable bonheur pour elle de voir se réaliser son rêve de devenir mère. Elle est incapable de concevoir de façon naturelle, et pour cause, un cancer de l’utérus qui l’avait frappé alors qu’elle était seulement âgée de 22 ans à l’époque. La chimiothérapie qu’elle a dû suivre l’a malheureusement rendue stérile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Véronique Jannot_officiel (@veronique.jannot)



La présentatrice Faustine Bollaert a fait une grande surprise à la comédienne en affichant sa fille sur un grand écran. Cette dernière adresse alors un tendre message à sa mère adoptive. Elle a voulu lui faire savoir à quel point elle était heureuse d’être sa fille et à quel point elle la fait rêver. Comme on peut s’en douter, l’actrice a été bouleversée par tant de tendresse et a coulé quelques larmes.

L’invité surprise de Véronique Jannot

La chanteuse et actrice n’est pas encore au bout de ses surprises. En effet, dans la deuxième partie de l’émission, elle a eu l’immense joie de voir son ancien compagnon et ami Laurent Voulzy. Ce dernier était présent pour interpréter la chanson Désir Désir. Il ne s’agit pas de n’importe quelle chanson, car ils l’interprétaient tous les deux en duo durant l’été 1984.

Un événement qui à coup sûr, a rendu nostalgique la chanteuse. Véronique Jannot a donc eu droit à des émotions fortes tout au long de cette soirée. Face à tant de surprises et de bonheur, elle a été bien incapable de retenir ses larmes. Une chose est certaine, c’est qu’elle n’est pas prête d’oublier son passage dans La boîte à secret… c’est d’ailleurs cela, le but de l’émission.