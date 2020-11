Véronique (Les 12 coups de Midi) : La championne est repérée dans « Questions pour un champion » !

Les fans des 12 coups de midi se souviennent certainement de la championne Véronique, qui est 4e dans le classement des plus grands maîtres de midi. La voilà dans Question pour un champion, où elle évoque son mari.

Une grande championne des « 12 coups de midi » dans « Question pour un super champion » !

Après 100 émissions, Véronique fait partie des plus grands maîtres de midi de l’histoire des 12 coups de midi, qui se déroule sur TF1. En effet, celle qui est surnommée Tata Véro par Jean-Luc Reichmann, avait remporté une somme qui s’élevait à 447 226 euros.

Avec ce beau pactole, Véronique avait un projet bien précis. En effet, la mère au foyer voulait acquérir une maison de plain-pied. A l’époque, elle habitait avec son mari Olivier, dans un appartement situé au 1er étage d’un immeuble. Cependant, étant donné le handicap de son chéri, l’appartement lui était difficile d’accès.

Il faut savoir que l’époux de Véronique est atteint d’une maladie dégénérative que l’on appelle l’A.M.N., soit Adrénomyéloneuropathie. D’après les explications de la championne au cours d’une interview dans un média : « La gaine des nerfs est détruite, si bien qu’il n’y a plus le signal entre le cerveau et les membres, et normalement, cette maladie n’atteint que les membres inférieurs. C’est pour ça que mon mari est en fauteuil roulant. »

Afin de pouvoir s’occuper de son mari, Véronique avait décliné l’invitation de la production des 12 coups de midi, pour le Match de l’été, il y a un peu plus d’un an. Il s’agit d’une petite compétition qui regroupe les meilleurs joueurs de l’émission. Au vue de la place qu’elle occupe dans le classement, tout le monde espérait qu’elle sera là, mais Tata Véro a préféré rester chez elle, auprès d’Olivier.

Véronique se confie sur son mari à Samuel Etienne…

Jean-Luc Reichmann n’oublie pas ses champions, et encore moins ceux qui figurent parmi les plus grands, et qui ont marqué le jeu de leur présence. Ce fût le cas de Véronique, qui a été rapidement reconnue par l’animateur des 12 coups de midi.

En effet, ce samedi 31 octobre 2020, la femme d’Olivier était sur France 3, où elle participait à un autre jeu télévisé. Il s’agit de Questions pour un super champion, animée par Samuel Étienne. Ainsi, après les 12 coups de midi, Véronique a eu envie de participer à un autre jeu.

L’animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann, a immédiatement reconnu sa championne, et s’en est réjoui sur Twitter. Toutefois, Véronique qui est parvenue jusqu’à la finale, a finalement perdu face au candidat Rémi.

La championne dévouée, ne manque pas d’évoquer son mari. Alors qu’elle est femme au foyer et aidant familial, elle a dû se débrouiller de nombreuses fois toute seule, au point d’en avoir développé des compétences. C’est ainsi que Samuel Etienne lui a demandé si elle était vraiment la reine du papier peint.

Ce à quoi Véronique a répondu qu’elle n’avait pas eu trop le choix, étant donné le handicap dont souffrait son mari. Ainsi : « …moi qui n’était à la base pas vraiment bricoleuse, j’ai dû prendre mon courage à deux mains, l’escabeau dans l’autre main. On venait d’emménager dans l’appartement et les précédents propriétaires avaient des goûts qui n’étaient pas les miens, il y avait des grosses fleurs, donc j’ai tout enlevé. »

Véronique n’est pas seulement la reine du papier, comme elle l’a expliqué par la suite, elle a également dû se débrouiller pour bouger les différents meubles pour pouvoir travailler son papier peint toute seule. Même si elle a perdu en final dans le jeu Question pour un champion, Véronique demeure toujours une grande championne dans les 12 coups de midi…