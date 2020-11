Véronique Sanson dévoile pour la première fois en photo Christian son compagnon !

Voilà donc, ce qui explique l’engouement des fans, à la vue du selfie du couple, sur le compte Instagram de Véronique Sanson, en compagnie de l’homme d’affaires Tony Gomez.

Cette photo rare de Véronique et de son compagnon sur les réseaux sociaux

En pleine rémission, Véronique Sanson qui a souffert d’un cancer des amygdales, paraît rayonnante. En effet, d’après les photos récentes de la chanteuse, on devine que loin de se laisser abattre par sa maladie, elle a déjà repris du poil de la bête, et profite de la vie en compagnie de ses proches, mais surtout, en compagnie de son amoureux, Christian Meilland.

Si elle a l’habitude de rester assez discrète en ce qui concerne sa vie privée, le dimanche 2 août 2020, Véronique Sanson à l’occasion d’une sortie au restaurant avec son chéri, n’a pas hésité à prendre un selfie à trois. Cette capture bien évidemment a fait le bonheur de ses fans, dès que la charmante dame ait partagé ce moment en publiant la photo sur son compte Instagram. Sur la photo, on pouvait reconnaître Véronique Sanson, l’élu de son cœur Christian, mais aussi Tony Gomez, l’homme d’affaires et chef d’entreprise de renom. Ce cliché pris après leur passage au restaurant « La Gare » dans le 16ème arrondissement de Paris, montre les 3 protagonistes avec un air radieux.

Véronique Sanson, rayonnante au restaurant avec son compagnon Christian https://t.co/5i2CG5Ng7C pic.twitter.com/dFkysW6Ota — Paris Match (@ParisMatch) August 4, 2020

Pour la petite histoire, il faut savoir que Christian Meilland est un chef d’entreprise. Depuis une quinzaine d’années, il est en couple avec Véronique Sanson, qui, si elle dévoile peu sur l’élu de son cœur, ne tarit pas d’éloges sur lui non plus. D’ailleurs d’après Véronique, Christian l’aurait sauvé, l’empêchant de s’effondrer et lui démontrant une compréhension sans faille. Selon ses propres termes lors d’une interview en 2016, son amoureux serait : « un homme extrêmement solide, délicat, comme un papillon et romantique. Il m’offre toutes mes plantes et partage mes passions. »

Futurs projets pour Véronique Sanson

Se remettant doucement de sa maladie, Véronique Sanson prépare déjà son grand retour dans le domaine musical. En effet, elle préparerait pour l’année 2021, un nouvel album. La chanteuse s’est confiée à ce sujet sur RTL le 2 juillet 2020, au micro de Thomas Sotto.

De plus, elle a enregistré un duo avec l’artiste slameur Grand Corps Malade dont le titre est intitulé « Une sœur ». De quoi ravir les fans de ces 2 grands artistes. Notons que ce morceau sera retrouvé dans le prochain album de Grand Corps Malade, un album qui par ailleurs, sera consacré aux femmes.

En attendant, les fans de Véronique Sanson pourront l’avoir en exclu lors d’un concert prévu au Parc des Oiseaux, à Villars-Les-Dombes le 10 septembre 2020. Il s’agit d’un endroit qu’affectionne particulièrement Véronique. Quant à la date précise de la sortie du prochain album de Véronique, on sait juste que c’est en 2021. Une promesse que la chanteuse a faite en présence de l’animateur Thomas Sotto, au cours de leur entretien sur RTL. Les fans n’ont plus qu’à patienter quelques mois, pour écouter ce nouvel album.

Si quelques mois plus tôt, la chanteuse semblait affaiblie par son cancer, on peut dire qu’elle a profité du confinement pour se refaire une bonne santé. La présence de l’homme de sa vie a également dû beaucoup aider Véronique, à se remettre. D’ailleurs, l’artiste âgée maintenant de 71 ans, s’est un peu confiée sur cette période, qui s’est plutôt bien passée pour elle. C’est avec humour qu’elle a évoqué que le confinement a été une parfaite excuse pour elle pour ne rien faire.