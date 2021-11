Vêtements de saison, voici comment entretenir les accessoires d’hiver !

Qui dit hiver dit aussi fraîcheur et durant ces périodes, on a tendance à recourir à un certain nombre d’accessoires. Gants, écharpe ou bonnet nous aident ainsi à gérer le froid. Cependant, on néglige souvent leur lavage, et entre pollution et transpiration, ces accessoires deviennent progressivement des nids à bactéries. Il est donc essentiel de les entretenir et voici quelques techniques pour bien vous y prendre.

Laver les accessoires en laine

La laine est une matière textile naturelle est très agréable à porter afin de ne pas prendre froid. On aime donc très souvent disposer de ces motifs de gants, bonnets ou écharpes en période hivernale. Même s’il est vrai que cette fibre est un peu délicate, son nettoyage n’est cependant pas très compliqué. Il existe en réalité de nombreux types de laine. Il faut donc prendre soin de vérifier l’étiquette de lavage avant de passer vos accessoires à la machine.

Mais le passage en machine à 40 degré ou en cycle linge délicat, accompagné d’une lessive spéciale laine, est aussi une bonne option. En outre, le lavage peut également se faire à la main. Il suffit de tremper les accessoires dans de l’eau tiède avec un peu de shampoing doux. Passez ensuite à un rinçage et à un essorage délicat dans une serviette, puis laissez enfin sécher.

Entretenir le bonnet et l’écharpe en vraie fourrure ou fausse fourrure

Les chapkas peuvent être en fausse fourrure. On peut aussi retrouver la fourrure en bordure des écharpes et même au niveau des manches des gants. Mais il faut noter que l’entretien de la vraie fourrure diffère de celle de la fausse fourrure.

Pour la vraie fourrure, il faut imbiber un chiffon propre de térébenthine, bien l’essorer, puis lisser les poils avec. Après cette première opération, il faut humidifier un autre chiffon à l’eau claire, pour stopper l’action du précédent produit. Enfin, il faut essuyer à l’aide d’une serviette propre.

Pour la fausse fourrure, il faut tremper à la main pendant 10 minutes environ, avant de rincer à l’eau tiède. Lavez-la ensuite jusqu’à ce que l’eau devienne claire. Il faut enfin éponger dans une serviette et sécher à plat, loin de toute source de chaleur. Le lave-linge peut toutefois être toléré, mais mieux vaut l’éviter.

Laver les gants ou la chapka en cuir

Laver des accessoires en cuir peut paraître bien compliqué. Mais vous pouvez vous simplifier la vie avec quelques méthodes simples. Il existe en effet des lotions nettoyantes spécifiques pour le cuir. Cependant, une crème hydratante pour bébé ou le lait démaquillent peuvent aussi être utilisés.

Ainsi, pour le lavage, il faut imbiber votre chiffon et étaler une fine couche du produit sur l’accessoire en tapotant. Il faut également prendre soin de passer le produit partout afin d’éviter les différences de couleur. Une fois cela bien fait, séchez votre accessoire loin d’une source de chaleur et enfilez le de temps à autre pour s’assurer qu’il garde sa forme. Enfin, il faut le lustrer.

Vous pouvez aussi mélanger quelques gouttes de vinaigre blanc au lait. Cela permettra d’éliminer certaines tâches sur le cuir, ainsi que certaines bactéries.