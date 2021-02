Vêtements “oversize” : découvrez cette astuce exclusive qui vous encourage à toujours acheter une taille au dessus pour ne pas vous tromper

Alors que certains français ont malheureusement pris beaucoup de poids depuis le début de la crise sanitaire, certains rechignent à vouloir s’acheter des vêtements à une taille au-dessus et cela même s’ils ont pu prendre un peu de poids. Et malheureusement, au bout de quelques jours, c’est la douche froide quand il s’agit d’essayer les nouveaux vêtements qui ont été achetés.

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, il se trouve également que les ventes qui viennent du web ont complètement augmenté d’une façon très impressionnante. En effet, entre les périodes où les magasins sont fermés et les moments où les français n’ont tout simplement pas le temps de se rendre en boutique à cause des heures de couvre-feu qui sont très restrictives, certains n’ont pas d’autres choix.

Et malheureusement, lors d’une prise de poids importante, c’est la double peine car il est absolument impératif de devoir refaire sa garde robe : il se trouve que dans certains milieux professionnels notamment cela ne pardonne vraiment pas. Alors plutôt que d’acheter des tailles bien trop importantes ou d’acheter des vêtements à la même taille, certains commerçants ont remarqué que de plus en plus de français choisissent des vêtements à la taille au-dessus. Mais au delà de tout cela, il y a des raisons bien précises qui poussent les français à choisir des vêtements plus grands…

Pourquoi les français choisissent des vêtements plus amples depuis la crise sanitaire ?

C’est aujourd’hui un fait que plus personne ne doit nier : le fameux « oversize » fait partie des grandes tendances du moment, et même sur les réseaux sociaux certaines stars ont décidé de se mettre à la page ! Voici les raisons exactes qui expliquent ce phénomène de mode qui est pour le moins très surprenant…

L’oversize fait partie des plus grandes tendances du moment

Inspirée des années 90 avec la culture hip-hop mais aussi chez les skateurs, la mode oversize a été boudée par la suite pendant de nombreuses années. Mais depuis quelques mois maintenant, que ce soit chez Balenciaga, Moncler ou d’autres grandes marques, on ne compte plus les défilés de mode qui mettent en avant des chemises ou des tee-shirts plus larges. Nous sommes en effet très loin de la tendance du slim qui avait pourtant fait les beaux jours de certaines grandes marques en France.

L’oversize est parfait pour faire du layering

Si comme de plus en plus de français, vous êtes un grand adepte du layering qui consiste à porter des couches de vêtements supplémentaires, alors l’oversize a un avantage de taille, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, cela permet de se créer son propre style et ainsi de ne ressembler à personne d’autre !

C’est la meilleure méthode pour s’adapter aux changements de poids

Si enfin vous avez tendance à être beaucoup plus gourmand en été et vous faire une vraie taille de guêpe quand viennent les beaux jours et notamment en été, alors l’oversize est aussi fait pour vous. Vous allez en effet pouvoir avoir une allure avec des vêtements bien plus amples dans certains cas de figure, et d’autres fois vos pulls, chemises et tee-shirts vous paraîtront un peu plus serrés, mais ils seront encore et toujours à votre taille !