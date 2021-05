Vianney complètement en larmes, il pleure en évoquant la fille de sa compagne et balance tout

Alors que la saison de The Voice vient tout juste de se terminer, il se trouve que le chanteur Vianney s’est fait plutôt discret dernièrement. En effet, il a pu bénéficier d’un certain battage médiatique auquel il ne s’attendait peut-être pas, et on ne compte plus le nombre de réactions concernant le chanteur qui ne sont pas toujours en sa faveur, c’est le moins que l’on puisse dire. On se souvient notamment ces dernières semaines d’une couverture assez contestée dans le monde de la musique, et notamment par Vianney, le principal intéressé, qui a pu pousser un très gros coup de gueule à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Alors que le chanteur a pu par le passé parler de nombreux faits intéressants et pourtant très étonnants, il se trouve qu’il a pourtant une certaine difficulté à parler de son intimité. Même si on a pu le voir dans une interview complètement dingue ces dernières semaines sur TF1 où il annonçait clairement qu’il pouvait peut-être arrêter bientôt sa carrière de chanteur et de musicien, Vianney n’a pas du tout envie de faire les choses à moitié.

POUR DE VRAI ___

Tourné sur une plage bretonne grâce à une bande de gens talentueux & courageux 🎥🎞️

Bonne semaine les amis 🌊💚❤️💙 pic.twitter.com/MnN2okHRQe — Vianney (@VianneyMusique) March 1, 2021

On a même pu le voir encore une fois dans l’émission The Voice où il a même pu prendre des risques qui ont été jugés comme inconsidérés pour certains téléspectateurs de l’émission. En revanche, il se trouve que pour Vianney, c’est un très gros coup dur auquel il a dû faire face récemment.

Vianney dans la tourmente, l prend la parole pour la première fois sur un sujet glacial

Il y a déjà quelques semaines, dans les médias, tout le monde se souvient encore de la déclaration choquante du chanteur Vianney qui avait pu se dire très ouvertement outré par la couverture médiatique dont il avait pu bénéficier concernant un très grand magazine. En effet, on sait que le chanteur ne se confie que très peu sur sa vie personnelle, et il préfère par conséquent laisser parler la musique à sa place.

Comme vous pouvez le voir, l’intégration de @VianneyMusique chez les Afars se déroule à merveille !

Rendez-vous demain à 21h05 sur @France2tv pic.twitter.com/wrtqeG8urg — RDV En Terre Inconnue (@RDVETI) May 24, 2021

Néanmoins, personne n’aurait pu penser que dans la toute dernière émission où on a pu le voir à l’antenne, il aurait pu se confier de la sorte. Il faut dire que dans la toute dernière émission que l’on a pu découvrir sur France 2, Rendez-vous en terre inconnue, c’est un Vianney complètement hors de contrôle que l’on a pu découvrir. Si par le passé, ce dernier ne se confiait que très peu sur sa vie, il semblerait que cette émission ait pu lui faire prendre conscience de toute la chance qu’il avait de vivre avec sa compagne et ses proches notamment.

Vianney raconte son quotidien et évoque la fille de sa compagne dans une interview touchante

C’est donc dans l’émission mythique de France 2 Rendez-vous en terre inconnue que Vianney a pu faire une déclaration bouleversante concernant la fille de sa compagne, Catherine Robert.

Humed, Habib & Mohamed sont à quelques milliers de kms, pourtant ils ont transformé des cœurs hier soir. Je pense très fort à eux. Merci à tous pour vos retours bouleversants, & merci @RdeCasabianca pour ce cadeau éternel ! 🌋💚❤️💙 pic.twitter.com/gvaxnMpxHs — Vianney (@VianneyMusique) May 26, 2021

En effet, il n’a clairement pas hésité à dire une seule seconde qu’il appréciait la jeune femme comme sa propre fille. Une déclaration très émouvante qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux, où certains téléspectateurs y voient clairement une main tendue mais surtout un grand message d’espoir pour toutes les familles déchirées aujourd’hui dans le pays.