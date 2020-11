Vianney : Le chanteur fera-t-il partie des « Enfoirés » ? Rien n’est sûr mais il y a de l’espoir !

Jusqu’à présent, les invitations des Enfoirés à rejoindre leur troupe ont été poliment refusées par Vianney, et ce, depuis de nombreuses années. Pour autant, ce n’est pas parce qu’il n’adhère pas à la cause, mais c’est parce que Vianney n’était pas prêt à l’époque.

Vianney de plus en plus prêt pour rejoindre les Enfoirés ?

Fondé par le grand humoriste Coluche, la troupe des Enfoirés est constituée de célébrités en tout genre, qui viennent de façon bénévole, donner des concerts afin que des fonds puissent être récoltés pour les Resto du cœur. Il s’agit d’une association qui apporte gratuitement des repas aux personnes qui en ont besoin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vianney (@vianneymusique) le 29 Oct. 2020 à 7 :06 PDT



Les enfoirés recrutent régulièrement de nouvelles personnalités publiques, et parmi les derniers venus, il y a Dadju, Ines Reg ou encore le footballeur Kylian Mbappé. Cependant, avec le nombre impressionnant de stars et de personnalités, aussi bien politiques, sportives, qu’artistiques qui se retrouve dans la troupe des enfoirés, certaines personnes semblent quelques peu effrayées d’y aller.

On dirait bien que c’est le cas du chanteur Vianney, qui a été plusieurs fois sollicité, mais qui n’a encore jamais osé franchir le pas. Toutefois, à l’antenne de RTL ce samedi 31 octobre 2020, Vianney qui était invité par Eric Dussart, a fait une confession intéressante.

Concernant son refus : « Cette cause-là fait partie de ma vie, mais j’ai eu du mal à m’imaginer aux côtés des Enfoirés, j’avais du mal à me dire que je faisais partie d’une famille de chanteurs. Mais ils ont été supers, ils m’ont fait de la place petit à petit, ils m’ont demandé d’écrire une chanson. Ils m’ont dit ‘tu n’es pas obligé de chanter’ j’ai trouvé ça très beau, ils ont compris que j’étais avec eux mais que j’avais besoin de temps ».

Cette cours discrète semble avoir été efficace, puisque Vianney semble envisager les choses autrement : « Je m’y vois mieux, je me sens plus légitime d’être à côté de tous ces artistes-là. On veut tous la même chose. J’espère bien me retrouver sur scène bientôt, ce serait un honneur. »

Allant plus loin, le chanteur a même avoué avoir envie d’intégrer la troupe qui vient en aide aux plus démunis dès janvier 2021. D’après lui : « Ce serait super et le dialogue qu’on a, fait que si je ne suis pas à l’aise ils seront compréhensifs, ils l’ont toujours été envers moi. Là j’espère avoir le bonheur d’être avec eux sur scène. »

Sera-t-il possible pour les enfoirés de se produire sur scène en 2021 ?

Avec le Covid-19, tout est bouleversé, et avec le reconfinement, les choses risquent d’être pires. En effet, les responsables des Enfoirés affirmaient qu’il y aura bel et bien des concerts en 2021. Cependant, c’était sans compter le reconfinement.



Néanmoins, il n’est pas exclu qu’une solution soit trouvée, afin que ces concerts aient lieu, même si c’est avec de petits reports. Déjà, on sait que les choses se dérouleront dans le respect des gestes barrières. Pour cela, les places seront limitées, et pour une fois depuis des années, tout le monde sera assis à un concert des enfoirés.

Comme d’habitude, les téléspectateurs pourront suivre le concert qui sera retransmis à la télévision. Par contre, si le concert arrive à avoir lieu en janvier comme prévu, il sera alors possible de l’avoir en mars 2021. Les DVD et CD de l’événement seront également disponibles.

Pour ceux qui sont curieux de connaître le nom de ce prochain concert des Enfoirés c’est : « 2021 Les Enfoirés à côté de vous ». Il se déroulera dans la ville de Lyon (Rhône), du 13 au 17 janvier 2021. Rendez-vous pris pour soutenir la bonne cause !