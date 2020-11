Vianney présente son petit frère Doudou aux téléspectateurs… il révèle quelques petits secrets sur le chanteur !

Vianney a laissé les caméras de Quotidien pénétrer son domicile. C’était l’occasion de faire découvrir son domicile et les faces cachées de sa vie de chanteur. Durant la présentation de ses instruments aux équipes de l’émission, c’est son frère Doudou qui fera son entrée dans la pièce. Profitant de l’occasion, la journaliste de Quotidien a essayé de lui soutirer quelques petits secrets au sujet de son grand frère Vianney. Cependant, Doudou a fait preuve de prudence sur certaines questions et s’est lâché sur d’autres. Apprenez-en plus dans cet article.

L’heure des confidences

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vianney (@vianneymusique) le 8 Nov. 2020 à 2 :35 PST

Vianney a laissé les caméras de Quotidien entrer chez lui pour donner un petit aperçu des dessous de sa vie de chanteur. Pendant que le chanteur présentait son piano, sa guitare ainsi que son petit salon aux groupes de l’émission diffusée sur TMC, son petit frère Doudou ne tardera pas à se montrer. Sans le moindre doute, la journaliste de l’émission l’interrogea pour qu’il fasse des confidences sur son grand frère. Le jeune homme jouera la carte de la prudence quand on lui demanda ce que cela faisait d’avoir le chanteur Vianney comme grand frère.

Par ailleurs, selon les propos de Doudou, Vianney serait un grand frère adorable, très généreux. En plus de le trouver très compétiteur à la PlayStation, pour Doudou, son grand frère est la définition parfaite d’un joueur sans bonté. ‘’Il est très bien et très généreux : ‘’ à la PlayStation il est ‘’très compétiteur et très très mauvais joueurs’’ a-t-il déclaré.

Même s’il a accepté présenter quelques membres de sa famille, Vianney reste cependant très discret sur sa vie amoureuse. Le chanteur est en couple avec la violoncelliste Catherine Robert. Les deux tourtereaux se sont officiellement dits oui lors d’une cérémonie intimiste le 14 juillet 2020. Le fait que celle qui partage sa vie ait déjà un enfant n’a pas été une contrainte pour Vianney qui a même crié son amour assez fort envers la petite fille par le biais d’une chanson. C’est ainsi que le titre très touchant du nom de Beau-papa extrait de son 3e album N’attendons pas a été consacré à la petite fille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vianney (@vianneymusique) le 29 Oct. 2020 à 7 :06 PDT

Une famille à nouveau construite

En tombant amoureux de Catherine qui s’est même produite de nombreuses fois aux côtés de son bien aimé, Vianney a accepté que la fille de cette dernière entre dans sa vie. Décision que le chanteur ne regrettera jamais puisque la petite est devenue le centre de tout son bonheur. À eux trois, ils forment une magnifique famille recomposée qui a bien l’air d’avoir pris ses marques et ses places. Vianney ne pensait jamais pouvoir ressentir un si profond amour pour un petit être et c’est finalement sa belle fille qui lui en apporte plus que ce à quoi il s’attendait.

Au cours du mois de septembre 2020, le plateau de C à Vous a vu Vianney se confier sur son rôle de beau-père et apparemment, le jeune chanteur serait en train de vivre une vie pleine de joie. Si on peut comprendre une chose, c’est qu’il était loin de s’imaginer être un père adoptif. Chose qu’il a dû apprendre avec le temps et qui n’a fait que son bonheur. Selon ses propos, ‘’des humains qui s’aiment suffisent’’. À en croire le chanteur, lui et Catherine Robert nagent en plein bonheur.