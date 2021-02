Vianney (The Voice) : il n’hésite pas à pousser un coup de gueule contre les fans trop envahissants !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur Vianney n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense, et ce même si cela peut déplaire à certaines personnes comme nous avons pu le voir récemment.

Il n’hésite pas en effet à prendre la parole et à dire les choses même si cela ne plait pas à ses fans qui l’interpellent sur les réseaux sociaux.

Certains en ont fait la mauvaise expérience et ils vont peut être regretter d’avoir sollicité le chanteur.

Je m’envole pour un RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 😱😍🚀🙏🏼______

Je n’aurai + accès à quelconque réseau pendant 2 semaines – vous allez me manquer ! Encore bonne année, vous aime 💚❤️💙 pic.twitter.com/kQgn0d6NKV — Vianney (@VianneyMusique) January 1, 2021

Vianney : le chanteur et jury de The Voice répond d’une façon assez glaçante sur les réseaux sociaux !

Alors que l’on va pouvoir bientôt retrouver le chanteur Vianney dans la nouvelle émission de télé-crochet The Voice, celui-ci est d’ores et déjà au cœur d’une grosse polémique sur le web après une réponse fracassante qu’il a réalisé à un de ses fans. Il faut dire que le grand avantage des réseaux sociaux est que désormais le grand public peut interpeller les plus grandes stars en quelques secondes seulement.

Par le passé, certains chanteurs et comédiens en ont d’ailleurs fait les frais et même décidé de prendre des décisions radicales et difficiles à prendre. C’est notamment le cas du comédien qui a fait une déclaration assez étonnante ce dernier week-end. Alors qu’il n’a pas hésité par le passé à dire haut et fort ce qu’il pensait, cela pourrait ne plus être le cas dans les prochains jours.

On a cherché la lumière cette année. Merci d’avoir été la mienne ✨🙏🏼___

Bonne année 2021 les amis !! On va resplendir 🚀💚❤️💙

📸 @mignotjulien sans trucage 😜 pic.twitter.com/EVmYlBuqlM — Vianney (@VianneyMusique) January 1, 2021

En effet, il y a quelques semaines, le comédien avait décidé de prendre la parole sur la crise sanitaire du coronavirus en faisant une déclaration fracassante. Cela ne lui avait d’ailleurs pas porté chance car par la suite les internautes ainsi que d’autres personnalités françaises lui avaient reproché ses déclarations assez choquantes, il faut bien le dire. Ce n’est probablement pas un hasard s’il y a tout juste quelques heures, le comédien Nicolas Bedos a donc décidé de mettre fin aux réseaux sociaux en quittant purement et simplement ces derniers, comme il l’a annoncé.

Mais concernant le chanteur Vianney, celui-ci n’est pas prêt de quitter ses réseaux sociaux préférés, même s’il n’hésite pas à dénoncer haut et fort ce qui lui tient à cœur et à répondre aux internautes sur le web !

Vianney fait une réponse étrange sur les réseaux sociaux : les fans sont circonspects !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Vianney n’a vraiment pas sa langue dans sa poche quand il s’agit de répondre aux internautes qui sont parfois assez envahissants, il faut bien le dire ! Si certaines personnalités françaises préfèrent quant à elles ne pas répondre aux remarques, ce n’est pas le cas du chanteur Vianney qui garde encore une fois sa franchise.

Alors qu’un internaute sur le réseau social Twitter ne fait que de le féliciter, le chanteur a répondu avec un commentaire assez étrange en se demandant si c’était sa propre mère qui avait créé un compte sur les réseaux sociaux pour le tarir d’éloges. Assez intrigués, certains fans se sont précipités sur le compte concerné sur Twitter mais ils ont rapidement pu constater qu’il n’en est rien.

Quoi qu’on en dise, on ne peut en tout cas que féliciter le chanteur Vianney de garder une relation assez unique avec ses fans sur les réseaux sociaux : il n’hésite pas à leur répondre alors qu’il est très sollicité, comme on peut encore le voir de nos jours !