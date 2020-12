Vianney : une terrible annonce pour le chanteur, les fans sont tristes à cause de ce message

Il fallait s’attendre à une telle situation puisque le coronavirus est toujours au coeur de notre quotidien et il est même difficile d’envisager la suite de l’aventure sans penser à un autre confinement. Le monde du spectacle est à l’arrêt depuis de nombreux mois et certains pensaient que le mois de décembre serait idéal pour renouer avec le public. Les annonces de Jean Castex ont miné tous les espoirs et c’est au tour de Vianney de partager sa détresse.

Quelle est l’annonce de Vianney ?

Il a décidé d’utiliser son compte Instagram pour partager son cri de détresse, car il estime que la crise sanitaire est assez floue. Avec la fermeture des salles, et même des plus petites, il est difficile d’envisager des représentations dans ce contexte. Il estime qu’il est donc nécessaire de reporter tous les concerts pour le plus grand malheur des fans. Ces derniers ont été tristes de lire le grand communiqué de presse partagé sur le compte professionnel de Vianney. Ils ont toutefois apporté un grand soutien à l’artiste.

Dans les salles intimistes, les concerts auraient dû avoir lieu entre mars et avril 2021 .

. Toutefois, le chanteur estime qu’il faut de bonnes conditions pour que le plaisir de se retrouver soit au rendez-vous.

Il a donc décidé avec son équipe de reporter la tournée et non de l’annuler comme certains artistes ont pu le faire.

Nous savons que le vaccin devrait être délivré dans les prochains jours pour les personnes les plus à risques. Par contre, pour les autres, il faudra sans doute attendre le printemps et le gouvernement estime que les premières injections n’auront pas d’impacts sur le premier trimestre. À cette heure, il est donc difficile d’envisager des concerts pour mars 2021.

Vianney ne veut pas mettre de côté la qualité

Si certains estiment que les concerts pourraient tout de même être organisés, d’autres pensent que Vianney a bien réagi face à cette crise. Dans le communiqué de presse, il précise qu’il ne souhaite pas transiger sur la qualité d’un spectacle. Les dates sont alors reportées en 2022 et pour la fin de cette année. L’attente sera particulièrement longue pour les fans du chanteur qui devront attendre pratiquement deux années complètes afin de le découvrir sur une scène. Il ne sera toutefois pas le seul, car l’année 2021 semble assez compromise, du moins la première partie.

Pour les billets qui étaient prévus à la vente en 2021, ils seront valables pour les concerts de 2022, vous n’avez normalement aucune démarche à envisager. Pour toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de cette annonce ou qui voudraient un remboursement, cela sera possible. En effet, il faudra notamment se manifester avant le 16 avril 2021 auprès des plateformes. Dans les prochains jours, tous ceux qui ont déjà un billet pour les spectacles de Vianney seront notamment contactés par les équipes.

C’est donc une nouvelle peu réjouissante qui est annoncée sur les réseaux sociaux et en cette fin d’année, les fans sont tristes.