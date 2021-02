Victoires de la musique : c’est scandaleux, un doigt d’honneur en plein direct avec le chanteur Jean-Louis Aubert qui pète les plombs !

A l’heure où la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, on ne s’attendait pas à ce que le chanteur Jean-Louis Aubert, que l’on a pu découvrir déjà il y a déjà des années avec son groupe de rock français Téléphone, allait pouvoir créer la polémique en plein direct sur France 2 à l’occasion des Victoires de la musique.

Il se trouve en effet que la France se trouve dans une situation très difficile et personne n’aurait pu penser que la situation allait s’aggraver de la sorte.

Il faut dire que cela fait maintenant des années que l’industrie musicale se trouve dans une très grande difficulté, et c’est un très gros raz-le-bol que l’on trouve de plus en plus des musiciens et des artistes qui luttent tant bien que mal pour pouvoir faire des concerts alors que les salles de spectacles sont toutes fermées.

Bien que certains chanteurs comme par exemple Matt Pokora ou encore Jenifer aient réussi à prendre les devants en organisant des concerts en exclusivité sur le web, on ne s’attendait vraiment pas à ce que ceux-ci soient autant réussis…

Les Victoires de la musique : une déchéance en plein direct sur France 2 avec une attitude déplorable pour certains…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même si Jean-Louis Aubert, le chanteur du groupe de rock Téléphone, était le président d’honneur hier soir de ce grand show du spectacle, il a pris tous les risques en plein direct !

Il se trouve en effet que chaque année, cette cérémonie réunit des millions de téléspectateurs et malgré la crise sanitaire du coronavirus, on a pu voir ce grand évènement en direct de la Seine Musicale.

En revanche, si Stéphane Bern et Laury Thilleman étaient bel et bien là pour présenter ce grand évènement, les 36èmes Victoires de la musique ont été perturbées par le chanteur Jean-Louis Aubert. Ce dernier a complètement pété les plombs, et on se demande d’ailleurs pour quelle raison il a pu réagir de la sorte en plein direct ! Quoi qu’il en soit, son message a été assez déchirant, et on imagine que la fermeture des salles de spectacles y est sans aucun doute pour quelque chose comme on peut s’en douter…

Donc en fait quand c’est les Victoires, on peut organiser un concert avec un protocole sanitaire, mais sinon toutes les salles de France restent fermées… Où est la cohérence ?? Les mesures sanitaires sont à géométrie variable. #Victoires2021 pic.twitter.com/JK8y046LJM — Imane (@ImaneSuperwoman) February 12, 2021

Jean-Louis Aubert fait un doigt d’honneur en direct à la télévision : vers une intervention du CSA à venir ?

C’est donc en plein direct que le chanteur de Téléphone Jean-Louis Aubert a fait une grosse provocation sur le plateau des 36èmes Victoires de la musique. En effet, il se trouve que d’entrée de jeu, il a pu faire un grand discours qui restera dans les mémoires de ce grand évènement français, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il se trouve en effet qu’en s’adressant directement à la ministre de la culture, il a réalisé un gros doigt d’honneur. Il a en effet demandé à Roselyne Bachelot de bien s’occuper de toutes celles et ceux qui travaillent dans le monde du spectacle. Le public, qui a été assez gêné par l’intervention du chanteur, a été complètement déstabilisé par les déclarations de Jean-Louis Aubert.

Dr house va bien, il joue du violon aux #Victoires2021 pic.twitter.com/Ridavm7Jvp — Florent Derue 🍿 (@florentderue) February 12, 2021

Enfin, concernant les internautes, cela a été une très grosse catastrophe : certains se sont très clairement demandés si le chanteur de Téléphone n’avait pas trop bu avant de monter sur scène !