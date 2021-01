Une vidéo très drôle, découvrez la réaction de l’enfant lorsque sa mère s’approche

Vous entendez du bruit dans la chambre de votre enfant alors qu’il devrait clairement réaliser une petite sieste.

Comme une souris, vous décidez de vous rendre dans celle-ci afin de regarder s’il se passe quelque chose. Pourtant, votre petit garçon ou votre fillette semble paisible.

Vous refermez la porte et quelques secondes plus tard, le bruit est de nouveau présent.

Certains parents ont d’ailleurs décidé d’installer une caméra pour surveiller les plus jeunes et cela permet aussi de découvrir leur petit manège qui engendre souvent quelques sourires.

Ce petit garçon réserve une surprise à sa maman

Tous les enfants ont généralement ce petit côté sympathique et il est souvent difficile de résister. Votre petite fille d’à peine deux ans se trouve devant le sapin de Noël et elle tente d’attraper les guirlandes et les boules. Vous la disputez, mais immédiatement son visage s’illumine avec un sourire magique et il est clairement difficile de la gronder. Pourtant, il est important de ne pas perdre son autorité, car les enfants sont clairement des manipulateurs.

Ce petit garçon est donc dans sa chambre et sa maman l’observe avec la caméra .

. Alors qu’il est sur son lit, il ne souhaite pas forcément dormir, il bouge beaucoup et il tente même de se promener à la fin de la vidéo.

Bien sûr, lorsque la maman s’approche de la porte, l’enfant se calme immédiatement et il fait semblant de se reposer.

Il est alors sage comme une image, mais dès que la porte se referme, le petit cinéma reprend de plus belle.

J'ai testé pour vous : passer une vie entière à bouffer des films d'horreur en continu et devoir prendre une douche seule dans l'appartement avec le babyphone qui crépite sur le bord du lavabo. Eh ben c'était rapide, comme douche. — 🐺 Taous Merakchi 🐺 (@JackxParker) October 13, 2020

Le plan est alors bien rodé, mais les enfants sont persévérants et il ne faut pas perdre patience. Ce petit jeu peut durer très longtemps si les parents ne tentent pas de remettre les pendules à l’heure. Cela vous montre à quel point le babyphone est important, car vous pouvez réellement surveiller votre enfant et bien sûr percer les mystères de ces bruits qui se répandent souvent dans la chambre sans, pourtant, être en mesure de les élucider. Une autre fonction est aussi intéressante pour cet accessoire qui devient indispensable dans la chambre de l’enfant.

Surveiller les enfants dès que vous le souhaitez

Les jeunes parents ont souvent une certaine crainte, car ils ont un premier enfant et ils ne connaissent pas toujours les codes, la manipulation, et même les bêtises que les plus jeunes peuvent réaliser dans leur dos. Le babyphone est donc rassurant surtout lorsque votre petite fille ou votre garçonnet a moins d’un an. Vous tentez de le regarder sans le déranger, mais parfois en ouvrant la porte, vous pouvez le réveiller. Cet équipement est donc idéal pour lever certains doutes concernant des pleurs, des crises nocturnes ou des bêtises. Il est d’ailleurs conseillé d’acheter des équipements avec un écran confortable et une belle image avec des couleurs.

« Babycall » – Pål Sletaune (2011) Une femme achète un babyphone pour son fils et entend des cris et voix pendant la nuit mais l’enfant dort tranquillement lorsqu’elle se rend dans sa chambre. ⭐️⭐️⭐️⭐️/5 pic.twitter.com/xwLBWG1Y6o — lou.m (@homesickiller) January 4, 2019

Vous pourrez d’ailleurs surveiller l’enfant au cours de la nuit grâce à la vision nocturne qui est très importante. Le babyphone peut donc rassurer les parents, cela évite aussi de déranger l’enfant lorsqu’il dort et les mamans ont souvent quelques craintes lorsque le bébé rejoint pour la première fois sa chambre depuis la naissance. Cet appareil permet de garder un lien et vous pourrez aussi découvrir les petits jeux de votre enfant lorsque vous n’êtes pas là. Dans tous les cas, cette vidéo est très sympathique et elle est à consommer sans modération, le sourire d’un enfant est toujours très plaisant à découvrir, il apporte un peu de baume au coeur.