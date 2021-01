Viennoiserie : nous avons trouvé le meilleur classement, découvrez l’aliment que vous pouvez dévorer sans complexe !

Nous avons tendance à chasser de notre quotidien les viennoiseries puisque les calories sont au rendez-vous, mais la réalité est peut-être différente. Certes, il faut être raisonnable au niveau de la fréquence et surtout manger un seul aliment par semaine par exemple si vous avez une alimentation à la fois équilibrée et saine. Nous vous proposons un petit classement qui vous donnera sans doute l’envie de déguster quelques viennoiseries pour le petit-déjeuner. Finalement, le croissant peut être assez surprenant.

Le croissant est le moins calorique de ce classement.

Bien sûr, les quantités ne sont pas forcément les mêmes, mais nous partons du principe que vous mangez une seule viennoiserie pour votre petit-déjeuner. Si vous ramenez bien sûr les chiffres à 100 grammes, vous pourrez constater que les calories ne sont pas les mêmes et cela change aussi le classement.

Pour un croissant au beurre d’environ 50 grammes, vous devez compter 183 calories, vous pouvez donc le manger au début de la journée avec une boisson chaude .

. Evitez par contre de manger plusieurs croissants, car les calories pourraient considérablement augmenter.

Pour la brioche de 70 grammes, il faut compter 279 calories, il est donc préférable de manger un croissant.

En ce qui concerne le pain au chocolat, il est équivalent à la précédente viennoiserie avec 278 calories pour 70 grammes.

Le pain au lait pèse moins de 60 grammes et il affiche 201 calories contre 267 calories pour un pain aux raisins de 80 grammes.

Évitez également de prendre plusieurs viennoiseries au cours du petit-déjeuner puisque vous pourrez constater que les calories sont considérables. Par contre, si vous vous octroyez un petit plaisir le dimanche matin, prenez un croissant au beurre avec un jus d’orange et une boisson chaude. Arrêtez-vous à ce stade et prévoyez un déjeuner un peu plus léger en choisissant par exemple des légumes et de la viande blanche. Pour le dîner, il sera aussi préférable de miser sur la légèreté avec une soupe, et une salade composée par exemple.

Vous avez pu constater que le croissant n’est pas si calorique si vous êtes raisonnable. Il ne faut pas non plus le prendre tous les jours, car vous perdez le côté plaisir et vous pourriez prendre du poids au fil des jours.

Réalisez vos propres viennoiseries à la maison

Certaines boulangeries ont tendance à proposer plusieurs croissants et il existe la version à l’amande. Celle-ci est vraiment très calorique puisqu’elle équivaut à deux croissants classiques pour un poids pratiquement similaire. En effet, un croissant de 60 grammes vous propose 450 calories, c’est pratiquement l’équivalent d’un petit menu dans un fast food avec un hamburger et une petite frite. Vous pouvez donc réaliser vous-même vos croissants afin de maîtriser parfaitement les doses. Il existe des recettes sur Internet qui devraient vous donner l’eau à la bouche.

Vous pouvez aussi acheter une bonne pâte feuilletée et réalisez des croissants, mais le rendu n’est pas toujours celui escompté. La meilleure solution consiste à préparer votre pâte feuilletée en suivant les conseils des meilleurs chefs. C’est assez long, mais vous aurez un résultat incroyable. Évitez également de les beurrer pendant le petit-déjeuner puisque la pâte contient déjà cet ingrédient calorique. Oubliez aussi la pâte à tartiner par exemple même si celle-ci est faite maison. Vous savez désormais que ces viennoiseries peuvent vous accompagner pendant votre petit-déjeuner et elles ne devraient pas occasionner une prise de poids si cela ne vient pas une habitude.

Il est par exemple conseillé de prendre un croissant une ou deux fois par semaine, mais si vous augmentez les fréquences, vous aurez quelques désagréments au niveau de votre silhouette.