Vincent Cassel interpellé par la police pendant ses vacances, il écope d’un avertissement ! Ses fans le soutiennent !

Ses fans reçoivent la nouvelle avec une certaine dose d’humour tout en étant complices avec leur star.

La police lui interdit de pratiquer sa passion tandis que ses compagnons de vacances le soutiennent avec humour

Vincent Cassel, l’amoureux du Brésil et de la France, s’est offert un break le temps de quelques jours de vacances en compagnie de sa jolie Tina Kunakey. Les deux tourtereaux profitent de beaux moments ensoleillés à Saint-Pée-sur-Nivelle, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Tout est parfait pour l’acteur de 53 ans qui semble passer de merveilleux moments. Toutefois, un détail vient entacher quelque peu ses belles distractions.

En effet, c’est sur Instagram que Vincent Cassel a fait part à ses fans d’un ennui qu’il a eu avec la police au bord d’un lac. Il y a notamment posté un cliché très explicite dans lequel on l’aperçoit se tenant bien droit devant un agent de police. De plus, le commentaire qui accompagne la photo « Ok, promis m’sieur l’agent je ne volerai plus…» est tout aussi explicite. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir ses fans. Toutefois, ces derniers peuvent avoir l’esprit tranquille, car rien de bien méchant n’est arrivé à leur acteur préféré. En effet, la vedette de La Haine a seulement écopé d’un simple avertissement de la part de la police.

À l’origine de cette mésaventure, la passion que voue Vincent Cassel pour le sport, en particulier le surf. L’acteur projetait de faire du surf foil, ce sport qui permet de planer au-dessus de l’eau en étant tracté sur une planche de surf. Cependant, il semble qu’il ait choisi le mauvais lac pour pratiquer sa passion. La suite du commentaire de l’acteur qui dit «…au-dessus de l’eau » n’est pas tout à fait dépourvue d’humour. Donc, ce n’est pas étonnant que ses fans sur Instagram l’aient accueilli avec le sourire.

La plupart des fans ont réagi avec des émojis qui ironisent la situation dans laquelle l’acteur s’est retrouvé, tout en étant tout de même solidaire avec lui. On peut se douter que les compagnons de vacances de Vincent Cassel ont également réagi de la même manière. Car, à part sa bien-aimée Tina Kunakey, il s’est également affiché en compagnie de Ladj Ly, Mouloud Achour, mais aussi Oxmo Puccino et le musicien Pink Noise, comme en témoigne un cliché qui a été publié ce mercredi 5 août.

Une célébrité qui aime se mettre en danger.

Vincent Cassel n’est décidément pas prêt à délaisser sa passion pour le foil surf, malgré les blessures qu’il a déjà eues par le passé à cause de ce sport. En effet, il y a de cela quelques mois, l’acteur a eu un accident en pleine pratique de ce sport qu’il préfère tant. Fort heureusement, ses blessures n’étaient pas très graves et il s’en est remis quelque temps après. Mais il n’y a pas que ses loisirs qui sont à l’origine des blessures de l’acteur, il y a également sa conduite.

Vincent Cassel: touché au visage après un accident de scooter, il réagit avec humour https://t.co/x9dtKATXou pic.twitter.com/AGGSm2ncAm — lalibre.be (@lalibrebe) May 22, 2020

Le 20 mai dernier, Vincent Cassel a eu un accident aux conduites d’un scooter aux alentours de Biarritz. Ceux qui l’ont secouru lors de cet accident étaient très étonnés d’être en présence d’une célébrité française. Mais, là encore, les blessures de Vincent Cassel n’étaient pas très graves. Toutefois, ce drame lui a valu un séjour à l’hôpital polyclinique Aguilera. Cependant, avec la tête et le torse couverts de pansement, il s’est exprimé avec humour, tel un vrai casse-cou, lorsqu’il informait ses fans sur ce qui lui était arrivé.