Vincent Cassel tombe amoureux d’une jolie brune de 18 ans, pour lui, l’amour n’a pas d’âge !

L’amour n’a visiblement pas d’âge. Le plus important, ce sont les sentiments. Un état d’esprit dans lequel se trouve Vincent Cassel qui file le parfait amour avec une jeune de 18 ans. Leurs nombreuses années d’écart semblent ne pas perturber l’acteur.

Une rencontre plutôt inhabituelle

Vincent Cassel est marié depuis 2018 à Tina Kunakey, mais reste toujours discret sur sa rencontre avec la jeune femme. Plus âgée que cette dernière de 31, cela semble ne pas le déranger pour autant.

En effet, les deux tourtereaux se sont rencontrés dans la ville de Biarritz en 2015 pour la toute première fois. C’était le coup de foudre immédiat. Mais il faut noter qu’à leur rencontre, l’acteur n’avait pas connaissance de l’âge de sa bien-aimée. La jeune femme ne le lui a révélé que le lendemain de leur rencontre. Il affirme cependant « Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux… ».

En ce moment, alors qu’il s’approchait de la cinquantaine, la jolie blonde, n’était âgée que de 18 ans. Cette révélation a réellement étonné le comédien qui était pourtant persuadé qu’elle serait plus âgée. Tout compte fait, il était sûr de ses sentiments et à veiller à rassurer sa belle-famille sur ses intentions.

Une bonne entente familiale : Tina Kunakey a su bien s’insérer

Tina Kunakey s’est confiée librement sur sa rencontre avec Vincent Cassel. Pour elle, c’était un instant magique. Le plus extraordinaire, c’est bien que la jeune blonde s’entend à merveille avec l’ancienne épouse de Vincent, Monica Bellucci.

Un fait que confirme un proche du couple. Il affirme « Tout va bien entre elles, elles s’apprécient même beaucoup ». Ce dernier rajoute « Du côté des enfants, les grandes filles s’occupent de la petite, c’est très joyeux. » . Une très belle ambiance familiale visiblement.

Vincent Cassel, une carrière bien accomplie

Vincent Cassel, né en novembre 1966 à Paris, est le fils du comédien Jean-Pierre Cassel et de Sabine Cassel-Lanfranchi. Acteur, réalisateur et producteur français, il a un frère et une demi-sœur.

Il a été révélé comme acteur dans les années 1990 avec La Haine (1995) et Les Rivières Pourpres (2000). Et, tout particulièrement par le réalisateur Mathieu Kassovitz. Il n’a cependant, pas hésité à s’imposer comme l’un des visages emblématiques d’un cinéma français avant-gardiste, voire même expérimental en occurrence avec Le Pacte des loups, Dobermann, Sur mes lèvres et bien plus.

Vincent Cassel a réussi à s’imposer également comme tête d’affiche de grosses productions. En particulier avec Agents secrets, Sa Majesté Minor, Le Moine et autres. Il a reçu en 2017, le prix Ecrans canadiens pour son rôle dans Juste la Fin du Monde de Xavier Dolan.

Vie amoureuse de l’acteur Vincent Cassel

Vincent Cassel a été marié à l’actrice italienne Monica Bellucci. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film L’Appartement en 1995. Ensemble, ils ont eu deux filles en occurrence, Deva (2004) et Léonie (2010).

Malheureusement, le couple se sépare, le 26 août 2013 à la grande surprise générale, après dix-huit longues années de vie commune.

Mais fort heureusement, l’acteur a à nouveau rencontré l’amour. Cette fois-ci avec Tina Kunakey. Ils sont parents d’une petite fille du nom d’Amazonie née en 2019.