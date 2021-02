Vincent Delerm menace son père pour sa participation à une émission de télévision, découvrez les révélations scandaleuses !

Malheureusement, avec le temps qui passe, on apprend de plus en plus de faits parfois assez sordides sur le monde des stars, et cela n’est pas pour plaire à certains fans qui n’en peuvent plus de voir les chanteurs et les chanteuses qu’ils adorent au coeur de très graves polémiques, comme on a pu le voir notamment récemment avec le chanteur Vincent Delerm qui a de nouveau fait parler de lui alors qu’il est plutôt assez discret d’habitude dans les médias français.

En effet, il se trouve que Vincent Delerm a été très populaire en France il y a de cela quelques années, en choisissant de bouleverser complètement les codes de la chanson française. Mais cette fois-ci, ce n’est malheureusement pas sa nouvelle chanson dont les plus grands médias nationaux parlent, mais bel et bien de sa déclaration assez choquante que l’on a pu apprendre.

Vincent Delerm au coeur d’une polémique : que s’est-il passé pour le chanteur populaire entre lui et son père ?

Alors que l’on apprend de plus en plus d’accusations concernant des comédiens et des chanteurs, c’est cette fois-ci le chanteur Vincent Delerm qui s’est retrouvé au coeur d’un grand scandale il y a tout juste quelques heures en effet. C’est notamment avec sa participation à l’émission C à vous que l’on a pu apprendre une nouvelle qui n’a pas du tout plus à certains de ses fans.

En effet, alors que son père Philippe Delerm est venu présenter sur l’émission de France 5 C à vous son tout nouvel ouvrage « La vie en relief », on ne s’attendait pas à ce que celui soit prêt à évoquer son fils, le célèbre chanteur Vincent Delerm. Le père de ce dernier aurait en effet choisi de réaliser une “promesse” pour ce dernier, même si celle-ci fait encore débat à l’heure actuelle.

Il faut dire que le chanteur Vincent Delerm n’a absolument rien de conventionnel, et il n’a pas toujours été très tendre avec les médias, comme on peut le voir dans certaines interviews notamment. En revanche, personne n’aurait pu croire que ce dernier soit mentionné lors de la présentation du livre de son père Philippe Delerm, qui a fait des révélations fracassantes sur le plateau de l’émission de France 5.

Philippe Delerm : une « promesse » faite à son fils sous la menace ?

C’est donc sur le plateau de C à vous que l’on a pu voir l’invité Philippe Delerm prendre la parole au sujet de son livre, et celui-ci a tenu à garder son masque sur le plateau de l’émission. Il faut dire que celui-ci est à ce jour très âgé, et il est donc très risqué pour lui de venir se déplacer sur les plateaux de télévision à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui fait encore des milliers de morts dans le monde.

Il a néanmoins tenu à donner des explications sur le plateau de l’émission : il s’est justifié en ajoutant qu’il avait promis à son fils Vincent Delerm qu’il n’allait pas retirer son masque sur le plateau de l’émission, probablement afin de ne prendre aucun risque de contamination.

En effet, comme il le raconte, Philippe Delerm a dit haut et fort que son fils Vincent Delerm ne lui parlerait plus jamais s’il le voyait ne pas porter de masque sur une émission de télé : voilà qui est dit !