Vincent et Pascale (L’amour est dans le pré) : Des détails à propos de leur rupture brutale enfin dévoilés !

Les deux candidats qui semblaient fous l’un de l’autre ont fini par se séparer. Quelques détails de leur séparation ont été enfin dévoilés au public.

Ça fait un peu plus d’un an que Vincent et Pascale de l’émission de téléréalité L’amour est dans le pré se sont séparés. Le lundi 26 octobre dernier, on assistait à la diffusion d’un tout nouvel épisode de L’amour vu du pré et les téléspectateurs ont pu en apprendre un peu plus sur la rupture de Vincent et de Pascale. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Vincent est toujours un cœur à prendre

Précédemment, la sixième chaine avait diffusé un extrait inédit de L’amour vu du pré. C’était donc pour les téléspectateurs l’occasion de prendre des nouvelles de leurs couples préférés. C’était Thierry de L’amour est dans le pré qui avait reçu Vincent à son domicile. On a pu découvrir que le producteur de tomate était toujours célibataire.



Durant l’émission en 2015, Pascale était la seule et unique prétendante de Vincent. Malheureusement pour les deux candidats, ils ont dû se séparer après un an de vie commune. Leur petite idylle amoureuse s’était brutalement terminée. Pascale aurait quitté l’agriculteur du jour au lendemain. C’était une voix off de l’émission qui révélait cela aux téléspectateurs.

On se souvient précédemment que la séparation de Vincent et de Pascale avait été annoncée dans les colonnes de Télé Star en juin 2019. Le magazine spécifiait que les anciens tourtereaux avaient pris la décision de prendre des chemins différents. Leur rupture avait eu lieu deux mois plus tôt pendant la même année soit en avril 2019.

Une source avait même expliqué que les deux ex-compagnons se sentaient obligés de ne rien dévoiler à propos de leur séparation lorsque les fans de l’émission les interrogeaient dans la rue. Dans la même période, certaines personnes ont même espéré qu’ils puissent se rabibocher, mais de toute évidence, les choses ne se sont pas arrangées entre eux. Même si les téléspectateurs ont voulu en savoir plus, l’émission ne s’est pas plus étendue sur le sujet.

Des débuts prometteurs en 2015

Au début de l’émission, c’était l’amour fou entre Vincent et Pascale. Personne ne pouvait s’imaginer que les deux candidats finiraient par se séparer. En effet, lors du speed-dating, Vincent n’avait d’yeux que pour Pascale. En bon gentleman, il avait pris la décision de l’inviter seule sur sa propriété. L’amour naissant entre eux a vite pris le dessus et les deux candidats avaient rapidement officialisé leur relation pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.



Un peu avant le tournage de l’émission, Vincent et Pascale avaient même avoué qu’ils avaient un peu triché. En effet, les deux candidats étaient entrés en contact avant de se rencontrer lors des speed-datings. « Nous nous sommes téléphoné ! J’ai creusé pour trouver son numéro, j’étais motivée. Nous avons discuté pendant trois heures. Son honnêteté m’a bouleversé » avait expliqué Pascale.

La prétendante de l’agriculteur a avoué avoir été sidérée par l’honnêteté et le franc-parler de ce dernier. Même si elle avait peur, ils se sont tout de même rencontrés. L’ex-compagne de Vincent a également fait savoir qu’elle ne voulait pas participer à l’émission et ce fut Vincent qui lui avait fait changer d’avis.

Entre les deux, les choses avaient très bien commencé, mais on ne sait jamais quelles difficultés pourraient se cacher dans les détours. Il est bien dommage que cette belle idylle n‘ait malheureusement pas eu droit à un happy end.